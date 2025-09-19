Наречену та її подружок вигнали з орендованого житла в день весілля: що вони зробили (відео)

У Техасі (США) розгорівся скандал навколо весілля, після того, як наречена та її подружки були змушені покинути орендоване через Airbnb житло лише за кілька годин до урочистості.

Related video

Відео, опубліковане в TikTok, показало, як Тієрані та її свиту попросили виселитися прямо під час підготовки до весілля, поки дівчата робили макіяж і зачіски.

Ролик набрав майже 10 мільйонів переглядів і викликав бурхливу реакцію глядачів.

За словами нареченої, у будинку в момент підготовки перебувало семеро осіб замість дозволених шести. Господиня, яка живе навпроти, пригрозила викликати шерифа, якщо гості не покинуть будинок протягом 30 хвилин. Тієрані обурилася: "Виселитися з Airbnb у день весілля — це просто безумство!". Вона додала, що ніколи раніше не була в Монтгомері, штат Техас, і після того, що сталося, не планує туди повертатися.

Однак господиня житла Рейна Тарте представила іншу версію. В інтерв'ю телеканалу Fox 26 Houston вона пояснила, що бронювання спочатку оформляли лише на двох гостей, а людина, яка оформила оренду, навіть не була присутня в будинку. Коли кількість людей помітно перевищила ліміт, господиня зв'язалася з Airbnb, оскільки, за її словами, "питання відповідальності є важливими, і всі гості мають бути враховані в додатку". У результаті бронювання було скасовано.

Компанія Airbnb підтвердила її слова, заявивши, що скасування відбулося саме через перевищення максимально допустимої місткості. Представники сервісу повідомили, що з гостею зв'язалися і запропонували повне повернення коштів і додаткову підтримку. У компанії також нагадали, що господарі мають право встановлювати правила проживання, включно з обмеженнями за кількістю гостей, "тихими годинами" і забороною на сторонніх. Ці умови прописані в профілі об'єкта, і гості мають уважно вивчати їх перед бронюванням.

Експерти зазначають, що подібні конфлікти — рідкість. Зазвичай господарі та гості знаходять порозуміння, а скасування бронювання з боку господаря вважається винятком. В Airbnb підкреслили, що більшість господарів прагнуть забезпечити гостям позитивні враження та комфортне перебування.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина помітила за старою картиною несподіваний "скарб". Пристрасна прихильниця економних покупок Даніель Роуз зі США поділилася незвичайним відкриттям після візиту в комісійний магазин.

Також стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.