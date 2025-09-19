Невесту и ее подружек выгнали из съемного жилья в день свадьбы: что они сделали (видео)

В Техасе (США) разгорелся скандал вокруг свадьбы, после того как невеста и ее подружки были вынуждены покинуть арендованное через Airbnb жилье всего за несколько часов до торжества.

Видео, опубликованное в TikTok, показало, как Тиерани и ее свиту попросили выселиться прямо во время подготовки к свадьбе, пока девушки делали макияж и прически.

Ролик набрал почти 10 миллионов просмотров и вызвал бурную реакцию зрителей.

По словам невесты, в доме в момент подготовки находилось семь человек вместо разрешенных шести. Хозяйка, живущая напротив, пригрозила вызвать шерифа, если гости не покинут дом в течение 30 минут. Тиерани возмутилась: "Выселиться из Airbnb в день свадьбы — это просто безумие!". Она добавила, что никогда ранее не была в Монтгомери, штат Техас, и после случившегося не планирует туда возвращаться.

Однако хозяйка жилья Рейна Тарте представила другую версию. В интервью телеканалу Fox 26 Houston она пояснила, что бронирование изначально оформлялось всего на двоих гостей, а человек, оформивший аренду, даже не присутствовал в доме. Когда количество людей заметно превысило лимит, хозяйка связалась с Airbnb, поскольку, по ее словам, "вопросы ответственности важны, и все гости должны быть учтены в приложении". В результате бронирование было отменено.

Компания Airbnb подтвердила ее слова, заявив, что отмена произошла именно из-за превышения максимально допустимой вместимости. Представители сервиса сообщили, что с гостьей связались и предложили полный возврат средств и дополнительную поддержку. В компании также напомнили, что хозяева имеют право устанавливать правила проживания, включая ограничения по количеству гостей, "тихие часы" и запрет на посторонних. Эти условия прописаны в профиле объекта, и гости должны внимательно изучать их перед бронированием.

Эксперты отмечают, что подобные конфликты — редкость. Обычно хозяева и гости находят взаимопонимание, а отмена бронирования со стороны хозяина считается исключением. В Airbnb подчеркнули, что большинство хозяев стремятся обеспечить гостям положительные впечатления и комфортное пребывание.

