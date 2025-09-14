Наречена пошила власну весільну сукню і заощадила тисячі доларів (фото)

30-річна стоматолог-гігієніст Гізер Сегл з Уенатчі, (штат Вашингтон, США) вразила користувачів соцмереж, коли пошила весільну сукню своєї мрії повністю власноруч.

Дівчина розповіла на популярному форумі Reddit, що заощадила тисячі доларів, відмовившись від бутиків і дорогих ательє. Багато користувачів відгукнулися на незвичайну ідею і похвалили американку.

Замість того, щоб купувати вбрання за 2000-3000 доларів (приблизно 82 000 — 123 000 гривень), Сегл вклала близько 500 доларів (близько 20 000 гривень) і шість місяців кропіткої роботи. Вона створила весільну сукню, придатну для танців і фату, повністю втіливши свою концепцію в стилі "лісової феї". Натхненням стало місце проведення весілля — будинок її батьків, оточений лісом.

Гізер зізналася, що це був її найамбітніший проект. Дівчина зробила вісім пробних макетів ліфа, вручну пришила мереживні смуги та аплікації у вигляді метеликів і квітів, пофарбованих у чайний відтінок. Попри сумніви друзів і матері, яка радила купити готову сукню, наречена довірилася собі, і результат перевершив усі очікування.

"Це було вбрання, зроблене з любов'ю. Навіть з невеликими помилками ця сукня стала втіленням моєї мрії, і я нею пишаюся", — розповіла вона.

Сегл вклала близько 500 доларів (близько 20 000 гривень) і витратила шість місяців на кропітку роботу Фото: newsweek

Весілля пари теж пройшло в стилі DIY, зі смаженим поросям, фотобудкою у вінтажному трейлері й навіть тортом, який Сегл спекла сама. За її словами, гості були в захваті, а багато хто зізнався, що сукня мала "дорожчий вигляд, ніж дизайнерська".

На Reddit публікація зібрала понад 12 000 лайків і сотні захоплених коментарів.

"Це краще за будь-яке вбрання з магазину. Ти виглядала як фея", — написав один із користувачів.

Гізер також займається магазином на Etsy під назвою Critter Laboratory, де продає м'які іграшки, сумки та викрійки на лісову тематику.

