Невеста сшила собственное свадебное платье и сэкономила тысячи долларов (фото)

30-летняя стоматолог-гигиенист Хизер Сегл из Уэнатчи, (штат Вашингтон, США) поразила пользователей соцсетей, когда сшила свадебное платье своей мечты полностью своими руками

Девушка рассказала на популярном форуме Reddit, что сэкономила тысячи долларов, отказавшись от бутиков и дорогих ателье. Многие пользователи ответили необычную идею и похвалили американку.

Вместо того чтобы покупать наряд за 2000–3000 долларов (примерно 82 000 — 123 000 гривен), Сегл вложила около 500 долларов (около 20 000 гривен) и шесть месяцев кропотливой работы. Она создала свадебное платье, подходящее для танцев и фату, полностью воплотив свою концепцию в стиле "лесной феи". Вдохновением стало место проведения свадьбы — дом ее родителей, окруженный лесом.

Хизер призналась, что это был ее самый амбициозный проект. Девушка сделала восемь пробных макетов лифа, вручную пришила кружевные полосы и аппликации в виде бабочек и цветов, окрашенных в чайный оттенок. Несмотря на сомнения друзей и матери, которая советовала купить готовое платье, невеста доверилась себе, и результат превзошел все ожидания.

"Это был наряд, сделанный с любовью. Даже с небольшими ошибками это платье стало воплощением моей мечты, и я им горжусь", — рассказала она.

Сегл вложила около 500 долларов (около 20 000 гривен) и потратила шесть месяцев на кропотливую работу Фото: newsweek

Свадьба пары тоже прошла в стиле DIY, с жареным поросенком, фотобудкой в винтажном трейлере и даже тортом, который Сегл испекла сама. По ее словам, гости были в восторге, а многие признались, что платье выглядело "дороже дизайнерского".

На Reddit публикация собрала более 12 000 лайков и сотни восторженных комментариев.

"Это лучше любого наряда из магазина. Ты выглядела как фея", — написал один из пользователей.

Хизер также занимается магазином на Etsy под названием Critter Laboratory, где продает мягкие игрушки, сумки и выкройки на лесную тематику.

