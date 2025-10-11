Свадьба под угрозой: невеста пожаловалась на дешевое кольцо от жениха-миллионера

Женщина пожаловалась на то, что помолвка, о которой она мечтала, принесла ей не радость, а сомнения. По ее словам, причиной стало дешевое кольцо и безразличие жениха.

27-летняя женщина поделилась на популярном форуме Reddit историей о том, как предложение руки и сердца, о котором она мечтала, обернулось для нее сомнениями и чувством стыда. Об этом пишет People, позже оригинальная история была удалена с форума.

По словам девушки, ее 51-летний жених, состояние которого оценивается примерно в 4 миллиона долларов (примерно 166 млн гривен), сделал ей предложение на прошлое Рождество в присутствии всей семьи. Однако позже она узнала, что кольцо стоимостью всего 1600 долларов (66 тысяч гривен) он купил случайно, во время рождественских покупок с сыновьями.

"Он выбирал подарки детям и заодно купил кольцо. Оно стоило меньше, чем их подарки", — рассказала она. Это, по ее признанию, вызвало у нее ощущение, будто предложение было сделано бездумно.

Когда она попыталась объяснить жениху свои чувства, тот не понял, в чем проблема, и заявил, что она "слишком зациклена на социальных нормах". Женщина призналась, что теперь ей трудно воспринимать помолвку всерьез, а жених избегает разговоров о свадьбе и откладывает планирование, несмотря на намеченную дату церемонии летом.

Пост девушки собрал сотни комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие, но часть сочла автора слишком требовательной.

"Ты хочешь чувствовать себя особенной, и это понятно. Но если ты оцениваешь любовь по стоимости кольца — это проблема", — написал один из пользователей.

Тем не менее некоторые участники обсуждения поддержали невесту, отметив, что вопрос не в деньгах, а во внимании и отношении к важному моменту.

