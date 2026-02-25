Меловин заговорил о разрыве с женихом-военным: "Еще болит"

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) высказался о неожиданных изменениях в личной жизни. 14 февраля стало известно, что участник Евровидения разошелся со своим женихом Петром Злотей.

В Instagram музыкант отметил, что их разрыв окончательный и воссоединения точно не будет. Константин заверил, что слухи об измене Петра — ложь.

Меловин о расставании с женихом

Певец отметил, что его бывший избранник — человек чести.

"Мы не вместе, и это точка, поставленная без лишних эффектов — четко и честно. Петр — человек чести, человек, который спасает жизни. Все, что пытаются на него вылить, не имеет ничего общего с реальностью. Иногда уважение — это самая громкая форма тишины. Наше расставание еще болит", — признался Мел.

Певец надеется, что со временем его состояние улучшится.

"Любовь не всегда идет тихо. Иногда она обрывается как нота, зависшая в воздухе, оставляет след, который еще долго эхом отзывается внутри. Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет", — написал участник Евровидения.

Меловин и Петр Злотя Фото: Instagram

Меловин обручился

Артист в ноябре 2025 года ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ и будущего пластического хирурга Петра Злоти прямо на Майдане Независимости в Киеве.

"Немного подробностей. Петя — это про любовь с первого взгляда", — говорил Бочаров.

Во время помолвки парамедик подарил избраннику 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами.

А на День влюбленных в следующем году стало известно о разрыве пары. Меловин говорил, что СМИ обойдутся без комментариев, а Злотя не стал молчать.

