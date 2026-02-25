Меловін заговорив про розрив з нареченим-військовим: "Ще болить"

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) висловився про несподівані зміни в особистому житті. 14 лютого стало відомо, що учасник Євробачення розійшовся зі своїм нареченим Петром Злотею.

В Instagram музикант наголосив, що їхній розрив остаточний і возз'єднання точно не буде. Костянтин запевнив, що чутки про зраду Петра — брехня.

Меловін про розставання з нареченим

Співак зазначив, що його колишній обранець — людина честі.

"Ми не разом, і це крапка, поставлена без зайвих ефектів — чітко та чесно. Петро — людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага — це найгучніша форма тиші. Наше розставання ще болить", — зізнався Мел.

Співак сподівається, що з часом його стан покращиться.

"Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається як нота, що зависла в повітрі, залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло", — написав учасник Євробачення.

Меловін та Петро Злотя Фото: Instagram

Меловін заручився

Артист у листопаді 2025 року відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ та майбутнього пластичного хірурга Петра Злоті прямо на Майдані Незалежності в Києві.

"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — казав Бочаров.

Під час заручин парамедик подарував обранцю 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами.

А на День закоханих наступного року стало відомо про розрив пари. Меловін казав, що ЗМІ обійдуться без коментарів, а Злотя не став мовчати.

