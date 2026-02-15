Екснаречений Меловіна заговорив про причини їхнього розриву: "Не жертвуйте собою"

Колишній наречений українського співака Меловіна, парамедик ЗСУ Петро Злотя, емоційно висловився про їхнє розставання. До того ж, він попросив фанатів артиста не писати йому критики та прокльонів.

Попри те, що сам Меловін сказав, що не коментуватиме новий особистий статус, військовий у своєму Instagram написав, що постійно почувався винним в їхніх стосунках.

Екснаречений Меловіна про розставання

"Не жертвуйте собою заради кохання", — спершу написав Петро.

За словами Злоті, все його дитинство робили так, щоб він відчував провину. Чоловік зізнався, що в підлітковому віці його зґвалтували.

"Бо знають, що Петро добрий і пробачить. Потім я почав будувати такі ж стосунки, в яких я почувався винним. І знаєте, дякую за досвід, ідіть на**й. Скільки разів я міг закінчити це життя, але не здавався. У школі наді мною сміялися, бо поруч не було батьків. Мама працювала, як кінь, але це не знімає з неї відповідальності. У 12 років мене зґвалтував нетверезий чоловік. Після того я навчився це приховувати. Мені близькі родичі бажають смерті. І я це прийняв", — зізнався парамедик.

Відео дня

Колишній обранець Меловіна наголосив, що варто завжди спершу обирати себе.

"А кохання не повинно брати першу сходинку — це має бути доповненням. Родичі не повинні бути на першому плані вашого життя. Робота теж не повинна бути на першому місці, а ви", — зазначив Петро.

Екнаречений Меловіна про розставання Фото: Instagram

Екнаречений Меловіна про розставання Фото: Instagram

Згодом Злотя звернувся до фанатів співака з проханням не писати йому прокльони, адже за це може бути відповідальність.

"Це наш був вибір", — наголосив Петро.

Петро Злотя про розрив з Меловіном Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український ведучий Денис Жупник переконаний, що заручини Меловіна із військовим медиком — лише прикриття.

Восени Меловін оголосив про заручини та опублікував фото зі своїм нареченим. Обранцем артиста тоді став парамедик ЗСУ та майбутній пластичний хірург Петро Злотя.

Артист зробив заяву про дзвінок Джамали, яка спричинила хвилю жартів у мережі.