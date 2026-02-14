"Дякую за досвід": співак MELOVIN розлучився зі своїм хлопцем
Співак Костянтин Бочаров, який виступає під творчим псевдонімом MELOVIN, оголосив про розлучення зі своїм партнером. Артист подякував за досвід Петру Злоті, з яким офіційно перебував у стосунках з листопада 2025 року.
Український співак MELOVIN повідомив про розірвання стосунків зі своїм обранцем, парамедиком Збройних сил України Петром Злотею. Про це артист поінформував у соціальній мережі Threads у свято закоханих 14 лютого.
Він виклав світлину зі знятою з безіменного пальця обручкою, підписавши її "дякую за досвід".
Також співак, який вчинив камінг-аут ще у 2021 році, поцілувавши на сцені фестиваля Atlas Weekend хлопця, наголосив, що утримається від коментарів, натомість принагідно привітав своїх читачів із днем Святого Валентина.
Стосунки між MELOVIN та Петром Злотею
Освідчення з каблучкою між Костянтином та Петром відбулося 23 листопада на Майдані Незалежності в Києві.
Після заручин одні українці розкритикували хлопців за вибір міста для освідчення. Втім, багато людей стали й на захист пари.
Пізніше MELOVIN зізнався, що його обранець був коханням з першого погляду. Під час заручин Петро Злотя подарував йому 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами на 0,07 карат.
Після заручин з військовим MELOVIN оголосив про завершення кар'єри. Учасник Євробачення-2018 заявив, що піде зі сцени у 2027 році.
У січні ведучий Денис Жупник зауважив, що MELOVIN фейковими заручинами з військовим нібито приховує справжні стосунки з іншою людиною. Схожу думку висловив й український блогер Ваня Рассел, зазначивши, що "вистава" на Майдані була своєрідною піар-стратегією для збільшення продажів квитків на сольні концерти.