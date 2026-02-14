"Дякую за досвід": співак MELOVIN розлучився зі своїм хлопцем

Співак Костянтин Бочаров, який виступає під творчим псевдонімом MELOVIN, оголосив про розлучення зі своїм партнером. Артист подякував за досвід Петру Злоті, з яким офіційно перебував у стосунках з листопада 2025 року.

Український співак MELOVIN повідомив про розірвання стосунків зі своїм обранцем, парамедиком Збройних сил України Петром Злотею. Про це артист поінформував у соціальній мережі Threads у свято закоханих 14 лютого.

Він виклав світлину зі знятою з безіменного пальця обручкою, підписавши її "дякую за досвід".

MELOVIN зняв обручку Фото: соцмережi

Також співак, який вчинив камінг-аут ще у 2021 році, поцілувавши на сцені фестиваля Atlas Weekend хлопця, наголосив, що утримається від коментарів, натомість принагідно привітав своїх читачів із днем Святого Валентина.

Стосунки між MELOVIN та Петром Злотею

Петро Злотя та Меловін Фото: соцмережi

Освідчення з каблучкою між Костянтином та Петром відбулося 23 листопада на Майдані Незалежності в Києві.

Після заручин одні українці розкритикували хлопців за вибір міста для освідчення. Втім, багато людей стали й на захист пари.

Пізніше MELOVIN зізнався, що його обранець був коханням з першого погляду. Під час заручин Петро Злотя подарував йому 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами на 0,07 карат.

Після заручин з військовим MELOVIN оголосив про завершення кар'єри. Учасник Євробачення-2018 заявив, що піде зі сцени у 2027 році.

У січні ведучий Денис Жупник зауважив, що MELOVIN фейковими заручинами з військовим нібито приховує справжні стосунки з іншою людиною. Схожу думку висловив й український блогер Ваня Рассел, зазначивши, що "вистава" на Майдані була своєрідною піар-стратегією для збільшення продажів квитків на сольні концерти.