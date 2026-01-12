Меловіна звинуватили в стосунках з іншим чоловіком: "Цей — для прикриття"

Український ведучий Денис Жупник переконаний, що заручини співака Меловіна (Костянтин Бочаров) із військовим медиком Петром Злотею — лише прикриття. Він розкрив більше деталей.

Денис Жупник озвучив свою версію стосунків Меловіна з військовим у коментарі для "Радіо Люкс". Ведучий зауважив, що не може стверджувати, що все саме так, але ще раз наголосив: ходять такі чутки.

"Мені здається, Меловін забагато хайпує. Мені здається. Заручення — трішечки хайп. Кажуть про це. Мені здається, дуже попахує хайпом його заручення. У нього — інший коханий. А цей — ніби для прикриття. Я таке чув", — заявив Жупник.

"Щоб приховати справжні (стосунки — Ред.), він зробив таке заручення фейкове", — наголосив ведучий.

Версія блогера

Схожу думку раніше висловив український блогер Ваня Рассел.

"Хочу вірити, що це правда, але більшість говорить і показує пальцем на факти, що це постановочна сцена — професійний фотограф, усе підготовлено, чомусь саме ця пропозиція була зроблена на Майдані. І потім — оці фотографії й реклама його книги", — заявив Ваня.

Відео дня

На його думку, все це складається у пазл.

"Це все — продумана піар-стратегія, щоб продати квитки на його сольний концерт. Я щиро хочу вірити, що це — правда. Але ми знаємо, що в шоубізнесі мало правди, у шоубізнесі все продумано наперед", — зауважив він.

Стосунки Меловіна

Меловін зробив камінг-аут улітку 2021 року, заявивши про свою бісексуальність. У 2024 році виконавець зізнався, що протягом двох років перебував у стосунках, але розійшовся з партнером-чоловіком, дізнавшись про зраду.

23 листопада артист публічно оголосив, що відкритий ЛГБТ-військовослужбовець Петро Злотя зробив йому пропозицію. Жодних деталей майбутнього весілля Меловін наразі не повідомив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меловін оголосив про заручини та опублікував фото зі своїм нареченим. Обранцем артиста став парамедик ЗСУ та майбутній пластичний хірург Петро Злотя.

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, що ображена на Меловіна.

Артист зробив заяву про дзвінок Джамали, яка спричинила хвилю жартів у мережі.