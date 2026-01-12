Меловина обвинили в отношениях с другим мужчиной: "Этот — для прикрытия"

Украинский ведущий Денис Жупник убежден, что помолвка певца Меловина (Константин Бочаров) с военным медиком Петром Злотей — лишь прикрытие. Он раскрыл больше деталей.

Денис Жупник озвучил свою версию отношений Меловина с военным в комментарии для "Радио Люкс". Ведущий отметил, что не может утверждать, что все именно так, но еще раз подчеркнул: ходят такие слухи.

"Мне кажется, Меловин слишком много хайпует. Мне кажется. Помолвка — немного хайп. Говорят об этом. Мне кажется, очень попахивает хайпом его помолвка. У него — другой возлюбленный. А этот — как бы для прикрытия. Я такое слышал", — заявил Жупник.

"Чтобы скрыть настоящие (отношения — Ред.), он сделал такую помолвку фейковую", — подчеркнул ведущий.

Версия блогера

Похожее мнение ранее высказал украинский блогер Ваня Рассел.

"Хочу верить, что это правда, но большинство говорит и показывает пальцем на факты, что это постановочная сцена — профессиональный фотограф, все подготовлено, почему-то именно это предложение было сделано на Майдане. И потом — эти фотографии и реклама его книги", — заявил Ваня.

По его мнению, все это складывается в пазл.

"Это все — продуманная пиар-стратегия, чтобы продать билеты на его сольный концерт. Я искренне хочу верить, что это — правда. Но мы знаем, что в шоу-бизнесе мало правды, в шоу-бизнесе все продумано наперед", — отметил он.

Отношения Меловина

Меловин совершил каминг-аут летом 2021 года, заявив о своей бисексуальности. В 2024 году исполнитель признался, что в течение двух лет состоял в отношениях, но разошелся с партнером-мужчиной, узнав об измене.

23 ноября артист публично объявил, что открытый ЛГБТ-военнослужащий Петр Злотя сделал ему предложение. Никаких деталей предстоящей свадьбы Меловин пока не сообщил.

