Меловін розкрив деталі свого роману з військовим: "Кохання з першого погляду" (фото)

меловін заручився з військовим петром злотею
Меловін сказав "так" | Фото: melovin_official

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров), який напередодні відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ Петра Злоті, розкрив деталі їхніх стосунків та приголомшив описом каблучки.

У своєму Telegram артист розповів подробиці про роман, який перейшов у нову серйозну стадію та активно обговорюється громадськістю.

Меловін заручився з військовим

"Трохи подробиць. Петя – це про кохання з першого погляду", — зізнався Меловін.

Зірка Євробачення додав, що під час заручин Петро Злотя подарував йому 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.

Більше артист не став розкривати інших деталей стосунків.

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", — написав Бочаров, показавши кадри з Майдану Незалежності в Києві.

Тим часом Фокус звернувся за коментарем щодо заручин до команди Меловіна. Втім, там відмовилися реагувати на новини.

"Наразі не даємо коментарів на цю тему", — зазначила піарниця артиста.

