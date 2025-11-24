Меловін розкрив деталі свого роману з військовим: "Кохання з першого погляду" (фото)

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров), який напередодні відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ Петра Злоті, розкрив деталі їхніх стосунків та приголомшив описом каблучки.

У своєму Telegram артист розповів подробиці про роман, який перейшов у нову серйозну стадію та активно обговорюється громадськістю.

Меловін заручився з військовим

"Трохи подробиць. Петя – це про кохання з першого погляду", — зізнався Меловін.

Зірка Євробачення додав, що під час заручин Петро Злотя подарував йому 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.

Більше артист не став розкривати інших деталей стосунків.

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди — НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", — написав Бочаров, показавши кадри з Майдану Незалежності в Києві.

Тим часом Фокус звернувся за коментарем щодо заручин до команди Меловіна. Втім, там відмовилися реагувати на новини.

"Наразі не даємо коментарів на цю тему", — зазначила піарниця артиста.

