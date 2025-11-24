Меловин раскрыл детали своего романа с военным: "Любовь с первого взгляда" (фото)

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров), который накануне ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ Петра Злоти, раскрыл детали их отношений и ошеломил описанием кольца.

В своем Telegram артист рассказал подробности о романе, который перешел в новую серьезную стадию и активно обсуждается общественностью.

Меловин обручился с военным

"Немного подробностей. Петя — это про любовь с первого взгляда", — признался Меловин.

Звезда Евровидения добавил, что во время помолвки Петр Злотя подарил ему 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами, общий вес которых составляет 0,07 карат.

Больше артист не стал раскрывать других деталей отношений.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди — НЕ идеология. НЕ организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", — написал Бочаров, показав кадры с Майдана Независимости в Киеве.

Тем временем Фокус обратился за комментарием относительно помолвки к команде Меловина. Впрочем, там отказались реагировать на новости.

"Пока не даем комментариев на эту тему", — отметила пиарщица артиста.

