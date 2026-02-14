"Спасибо за опыт": певец MELOVIN расстался со своим парнем

Певец Константин Бочаров, выступающий под творческим псевдонимом MELOVIN, объявил о разводе со своим партнером. Артист поблагодарил за опыт Петра Злотю, с которым официально состоял в отношениях с ноября 2025 года.

Украинский певец MELOVIN сообщил о расторжении отношений со своим избранником, парамедиком Вооруженных сил Украины Петром Злотей. Об этом артист проинформировал в социальной сети Threads в праздник влюбленных 14 февраля.

Он выложил фотографию со снятым с безымянного пальца обручальным кольцом, подписав ее "спасибо за опыт".

MELOVIN снял обручальное кольцо Фото: соцсети

Также певец, который совершил каминг-аут еще в 2021 году, поцеловав на сцене фестиваля Atlas Weekend парня, отметил, что воздержится от комментариев, попутно поздравив своих читателей с днем Святого Валентина.

Отношения между MELOVIN и Петром Злотей

Петр Злотя и Меловин Фото: соцсети

Официальное предложение с кольцом между Константином и Петром состоялось 23 ноября на Майдане Независимости в Киеве.

После помолвки одни украинцы раскритиковали парней за выбор места для признания. Впрочем, многие люди стали и на защиту пары.

Позже MELOVIN признался, что его избранник был любовью с первого взгляда. Во время помолвки Петр Злотя подарил ему 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами на 0,07 карат.

После помолвки с военным MELOVIN объявил о завершении карьеры. Участник Евровидения-2018 заявил, что уйдет со сцены в 2027 году.

В январе ведущий Денис Жупник заметил, что MELOVIN фейковой помолвкой с военным якобы скрывает настоящие отношения с другим человеком. Похожее мнение высказал и украинский блогер Ваня Рассел, отметив, что "спектакль" на Майдане был своеобразной пиар-стратегией для увеличения продаж билетов на сольные концерты.