Меловин после помолвки с военным объявил о завершении карьеры (фото)

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) и участник Евровидения-2018 шокировал поклонников новостью в начале 2026 года. Музыкант заявил, что завершит карьеру в 2027 году.

Меловин анонсировал концерты на 2026 год в нескольких городах и объяснил, почему принял такое решение.

Меловин завершает карьеру

"Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания — все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я", — написал певец.

Участник Евровидения добавил, что сейчас ему важно "побыть в другом фокусе", для себя, для родителей, для любимого человека, ведь совсем недавно Меловин обручился. Артист подчеркнул, что хочет быть честным с собой.

"Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее ощущение уже другое. И что пауза иногда единственный способ вернуть смысл", — подчеркнул Константин.

Реакция сторонников

В комментариях поклонники Меловина с грустью отреагировали на такие новости:

"Надеюсь, я смогу подобрать слова, чтобы это прокомментировать, со временем... Люблю тебя, сияй, Невероятный".

"Ты невероятный Артист, созданный сиять на сцене и дарить свет людям, которые тебя любят, а сцена создана для тебя. Но прежде чем создавать что-то и дарить этому миру — нужно сначала самому наполниться. А после такого твоего сумасшедшего и безумного года — остановка — это именно то. Твои ощущения в этом самые правильные, а мы всегда рядом во всех твоих решениях".

"Эти слова разбивают сердце. Всегда рядом, люблю!".

"Это конечно пост, который прибил в моменте к полу. Но это настолько честно, корректно, грамотно и верно, что и добавлять ничего не хочется. Слушай только себя. Выбирай только свои желания, векторы и жизнь".

Меловин обручился с Петром Злотей в конце 2025 года Фото: Instagram

Музыкальная карьера Меловина началась в 2015 году, когда тот принял участие в 6 сезоне талант-шоу "X-Фактор" и стал победителем проекта.

Бочаров представлял Украину на Евровидении-2018 в Лиссабоне. С песней Under The Ladder он занял 17-е место.

