Меловін після заручин з військовим оголосив про завершення карʼєри (фото)

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) та учасник Євробачення-2018 шокував шанувальників новиною на початку 2026 року. Музикант заявив, що завершить кар'єру у 2027 році.

Меловін анонсував концерти на 2026 рік у кількох містах та пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Меловін завершує карʼєру

"Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування — усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я", — написав співак.

Учасник Євробачення додав, що наразі йому важливо "побути в іншому фокусі", для себе, для батьків, для коханої людини, адже зовсім нещодавно Меловін заручився. Артист наголосив, що хоче бути чесним із собою.

"Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза інколи єдиний спосіб повернути сенс", — наголосив Костянтин.

Меловін завершує карʼєру Фото: Instagram

Реакція прихильників

У коментарях шанувальники Меловіна із сумом відреагували на такі новини:

"Сподіваюсь, я зможу підібрати слова, щоб це прокоментувати, з часом… Люблю тебе, сяй, Неймовірний".

"Ти неймовірний Артист, створений сяяти на сцені і дарувати світло людям, які тебе люблять, а сцена створена для тебе. Але перш ніж створювати щось і дарувати цьому світу — потрібно спершу самому наповнитись. А після такого твого божевільного і шаленого року — зупинка — це саме те. Твої відчуття у цьому самі правильні, а ми завжди поряд у всіх твоїх рішеннях".

"Ці слова розбивають серце. Завжди поруч, люблю!".

"Оце звісно пост, який прибив в моменті до підлоги. Але це настільки чесно, коректно, грамотно і вірно, що і додавати нічого не хочеться. Слухай тільки себе. Обирай тільки свої бажання, вектори та життя".

Меловін заручився з Петром Злотею наприкінці 2025 року Фото: Instagram

Музична кар'єра Меловіна розпочалася у 2015 році, коли той узяв участь у 6 сезоні талант-шоу "X-Фактор" і став переможцем проєкту.

Бочаров представляв Україну на Євробаченні-2018 у Лісабоні. З піснею Under The Ladder він посів 17-те місце.

