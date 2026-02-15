Экс-жених Меловина заговорил о причинах их разрыва: "Не жертвуйте собой"

Бывший жених украинского певца Меловина, парамедик ВСУ Петр Злотя, эмоционально высказался об их расставании. К тому же, он попросил фанатов артиста не писать ему критики и проклятий.

Несмотря на то, что сам Меловин сказал, что не будет комментировать новый личный статус, военный в своем Instagram написал, что постоянно чувствовал себя виноватым в их отношениях.

Экс-жених Меловина о расставании

"Не жертвуйте собой ради любви", — сначала написал Петр.

По словам Злоти, все его детство делали так, чтобы он чувствовал вину. Мужчина признался, что в подростковом возрасте его изнасиловали.

"Потому что знают, что Петр добрый и простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, спасибо за опыт, идите на**й. Сколько раз я мог закончить эту жизнь, но не сдавался. В школе надо мной смеялись, потому что рядом не было родителей. Мама работала, как лошадь, но это не снимает с нее ответственности. В 12 лет меня изнасиловал нетрезвый мужчина. После этого я научился это скрывать. Мне близкие родственники желают смерти. И я это принял", — признался парамедик.

Відео дня

Бывший избранник Меловина отметил, что стоит всегда сначала выбирать себя.

"А любовь не должна занимать первую ступеньку — это должно быть дополнением. Родственники не должны быть на первом плане вашей жизни. Работа тоже не должна быть на первом месте, а вы", — отметил Петр.

Экс-жених Меловина о расставании Фото: Instagram

Экс-жених Меловина о расставании Фото: Instagram

Впоследствии Злотя обратился к фанатам певца с просьбой не писать ему проклятия, ведь за это может быть ответственность.

"Это наш был выбор", — подчеркнул Петр.

Петр Злотя о разрыве с Меловином Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский ведущий Денис Жупник убежден, что помолвка Меловина с военным медиком — лишь прикрытие.

Осенью Меловин объявил о помолвке и опубликовал фото со своим женихом. Избранником артиста тогда стал парамедик ВСУ и будущий пластический хирург Петр Злотя.

Артист сделал заявление о звонке Джамалы, которое вызвало волну шуток в сети.