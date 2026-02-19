Меловін після розриву з нареченим-військовим розповів, який Петро насправді (фото)

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) публічно заступився за свого екснареченого, військового-парамедика Петра Злотю, котрому після їхнього розриву пишуть погрози.

Артист назвав колишнього обранця "чудовим хлопцем", спілкуючись зі своїми фанатами в Telegram.

Меловін про екснареченого

Ймовірно, співак відповів таким чином на чутки про те, що Петро начебто не був йому вірний.

"Оххх. Що тільки не придумають, аби хайпанути. Петро чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити — не є правдою. Він — людина честі та герой, який рятує життя. Це весь мій коментар. Дякую", — написав Меловін.

Тим часом у Telegram-каналі Богдана Беспалова 19 лютого зʼявилася така інформація: "Команда Меловіна розганяє, що колишній наречений Петро зраджував Костіку з одруженим начальником ТЦК". Це сталося за кілька днів після публічного розриву пари.

Меловін та Петро Злотя Фото: Instagram

Меловін заручився з військовим

Бочаров у листопаді минулого року відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ та майбутнього пластичного хірурга Петра Злоті прямо на Майдані Незалежності в столиці.

"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — розповідав Мел.

Під час заручин Злотя подарував співаку 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.

А вже в лютому, на День закоханих, стало відомо про розрив пари. Меловін казав, що ЗМІ обійдуться без коментарів, але Петро не став мовчати.

