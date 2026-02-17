Меловін після розриву з нареченим кардинально змінив імідж (фото)

Український співак та учасник Євробачення-2018 Меловін, який 14-го лютого оголосив про розрив з нареченим-військовим, несподівано змінив імідж і пофарбував волосся в яскравий колір.

Тепер Костянтин Бочаров (справжні імʼя та прізвище артиста) не блондин, яким був тривалий час. Артист пофарбував волосся в яскраво рудий колір і в Instagram поділився новими кадрами.

Зокрема, 17 лютого Меловін, який оголосив про завершення карʼєри з 2027 року, перебуває в Рівному з концертом.

Меловін змінив зачіску Фото: Інстаграм melovin_official

Меловін з новою зачіскою Фото: Інстаграм melovin_official

Реакція мережі

У коментарях до допису фанати артиста засипали його компліментами:

"Твій образ неймовірний! Колір волосся дуже личить! А цей костюм! Я в захваті".

"Фотка супер, волося яскраве, тобі личить. Гарнюня".

"І колір волосся просто вогонь, тобі дуже личить".

Меловін заручився з військовим

Український співак Меловін (Костянтин Бочаров) в листопаді відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ та майбутнього пластичного хірурга Петра Злоті. Це сталося на Майдані Незалежності в Києві.

"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — казав артист.

Під час заручин Петро подарував Меловіну 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами, загальна вага яких становить 0,07 карат.

А вже в лютому, на День закоханих, стало відомо про розрив пари.

