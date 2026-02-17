Меловин после разрыва с женихом кардинально сменил имидж (фото)

Украинский певец и участник Евровидения-2018 Меловин, который 14-го февраля объявил о разрыве с женихом-военным, неожиданно сменил имидж и покрасил волосы в яркий цвет.

Теперь Константин Бочаров (настоящие имя и фамилия артиста) не блондин, каким был долгое время. Артист покрасил волосы в ярко рыжий цвет и в Instagram поделился новыми кадрами.

В частности, 17 февраля Меловин, который объявил о завершении карьеры с 2027 года, находится в Ровно с концертом.

Меловин сменил прическу Фото: Инстаграмм melovin_official

Меловин с новой прической Фото: Инстаграмм melovin_official

Реакция сети

В комментариях к посту фанаты артиста засыпали его комплиментами:

"Твой образ невероятный! Цвет волос очень подходит! А этот костюм! Я в восторге".

"Фотка супер, волосы яркие, тебе идет. Хорошенький".

"И цвет волос просто огонь, тебе очень идет".

Меловин обручился с военным

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) в ноябре ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ и будущего пластического хирурга Петра Злоти. Это произошло на Майдане Независимости в Киеве.

Відео дня

"Немного подробностей. Петя — это о любви с первого взгляда", — говорил артист.

Во время помолвки Петр подарил Меловину 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами, общий вес которых составляет 0,07 карат.

А уже в феврале, на День влюбленных, стало известно о разрыве пары.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Парамедик ВСУ Петр Злотя эмоционально высказался о расставании с Меловином.

Украинский ведущий Денис Жупник говорил, что помолвка певца — лишь прикрытие.

Кроме того, участник Евровидения-2018 заявил, что завершит карьеру в 2027 году.