Меловин после разрыва с женихом кардинально сменил имидж (фото)
Украинский певец и участник Евровидения-2018 Меловин, который 14-го февраля объявил о разрыве с женихом-военным, неожиданно сменил имидж и покрасил волосы в яркий цвет.
Теперь Константин Бочаров (настоящие имя и фамилия артиста) не блондин, каким был долгое время. Артист покрасил волосы в ярко рыжий цвет и в Instagram поделился новыми кадрами.
В частности, 17 февраля Меловин, который объявил о завершении карьеры с 2027 года, находится в Ровно с концертом.
Реакция сети
В комментариях к посту фанаты артиста засыпали его комплиментами:
- "Твой образ невероятный! Цвет волос очень подходит! А этот костюм! Я в восторге".
- "Фотка супер, волосы яркие, тебе идет. Хорошенький".
- "И цвет волос просто огонь, тебе очень идет".
Меловин обручился с военным
Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) в ноябре ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ и будущего пластического хирурга Петра Злоти. Это произошло на Майдане Независимости в Киеве.
"Немного подробностей. Петя — это о любви с первого взгляда", — говорил артист.
Во время помолвки Петр подарил Меловину 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами, общий вес которых составляет 0,07 карат.
А уже в феврале, на День влюбленных, стало известно о разрыве пары.
