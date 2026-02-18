Меловін емоційно відреагував на зрив його концерту у Рівному: "Неприпустимі погрози"

Український співак Melovin прокоментував зрив свого концерту в Рівному та звинуватив радикально налаштованих протестувальників у погрозах глядачам. Артист заявив, що через ризики для безпеки команда була змушена скасувати виступ і повернутися додому.

У своєму Telegram виконавець написав, що подібні акції відбуваються не вперше і що під концертними майданчиками раніше вже збиралися групи ультраправої молоді в масках із транспарантами.

"До цього я проводив кожний концерт, коли під залами стояли 30 людей ультраправої молоді в масках, з транспарантами, яких привезли по замовленню на маршрутках, із сумнівними скрєпами та наративами, що абсолютно перекреслюють війну за свободу та цілісність народу. Це не вперше. Певно і не востаннє. Я головне зло для невігласів", — заявив співак.

Melovin зазначив, що цього разу не міг ризикувати безпекою людей через прямі погрози тим, хто залишиться на концерті.

Відео дня

"Тому мені прикро, що в цей раз ми з командою вимушені їхати додому. Позбавивши Вас музики та гарних емоцій. Мені абсолютно неприпустимі їх погрози завдати кривди кожному, хто залишиться на моєму концерті у залі. Що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 сторіччі — не припустимі", — наголосив він.

Артист також розкритикував державні органи та правоохоронців, заявивши про проблему дискримінації.

"P.S сором державі та зокрема поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації. Та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей, що мають іншу орієнтацію. Що так само знаходяться на фронті, а не в балаклавах під концертним залом. Новина та відео, як намагались зірвати концерт, щойно була на першому каналі в Росії. Цікаво, кому це все треба?" — додав співак.

Що сталося

Концерт Melovin у Рівному, запланований на 17 лютого в місцевому палаці культури, не відбувся після появи групи протестувальників із плакатами проти одностатевих шлюбів. Водночас глядачам повідомили, що захід скасовано з технічних причин.

Директор палацу культури Анатолій Чугуєвець підтвердив журналістам, що під будівлею зібралися люди з гаслами, після чого на місце викликали поліцію. За його словами, ситуація не переросла у відкриті сутички.

У поліції повідомили, що отримали звернення про конфлікт, правоохоронці прибули на місце, однак серйозних порушень громадського порядку не зафіксували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Melovin повідомив, що розлучився зі своїм хлопцем на День святого Валентина.

Співак спробував привернути увагу до теми видимості бісексуальних людей і отримав звинувачення від телеканалу СТБ.

Крім того, артист коментував свою участь у журі Євробачення 2025 від України та голос за учасника з Естонії, який співпрацював з росіянами.