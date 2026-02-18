Меловин эмоционально отреагировал на срыв его концерта в Ровно: "Недопустимые угрозы"

Украинский певец Melovin прокомментировал срыв своего концерта в Ровно и обвинил радикально настроенных протестующих в угрозах зрителям. Артист заявил, что из-за рисков для безопасности команда была вынуждена отменить выступление и вернуться домой.

В своем Telegram исполнитель написал, что подобные акции проходят не впервые и что под концертными площадками ранее уже собирались группы ультраправой молодежи в масках с транспарантами.

"До этого я проводил каждый концерт, когда под залами стояли 30 человек ультраправой молодежи в масках, с транспарантами, которых привезли по заказу на маршрутках, с сомнительными скрепами и нарративами, которые абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно и не в последний раз. Я главное зло для невежд", — заявил певец.

Melovin отметил, что на этот раз не мог рисковать безопасностью людей из-за прямых угроз тем, кто останется на концерте.

Відео дня

"Поэтому мне жаль, что в этот раз мы с командой вынуждены ехать домой. Лишив вас музыки и хороших эмоций. Мне совершенно недопустимы их угрозы нанести вред каждому, кто останется на моем концерте в зале. Что ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21 веке — не допустимы", — подчеркнул он.

Артист также раскритиковал государственные органы и правоохранителей, заявив о проблеме дискриминации.

"P.S стыд государству и в частности полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации. И поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию. Что так же находятся на фронте, а не в балаклавах под концертным залом. Новость и видео, как пытались сорвать концерт, только что была на первом канале в России. Интересно, кому это все надо?" — добавил певец.

Что случилось

Концерт Melovin в Ровно, запланированный на 17 февраля в местном дворце культуры, не состоялся после появления группы протестующих с плакатами против однополых браков. В то же время зрителям сообщили, что мероприятие отменено по техническим причинам.

Директор дворца культуры Анатолий Чугуевец подтвердил журналистам, что под зданием собрались люди с лозунгами, после чего на место вызвали полицию. По его словам, ситуация не переросла в открытые столкновения.

В полиции сообщили, что получили обращение о конфликте, правоохранители прибыли на место, однако серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Melovin сообщил, что расстался со своим парнем на День святого Валентина.

Певец попытался привлечь внимание к теме видимости бисексуальных людей и получил обвинения от телеканала СТБ.

Кроме того, артист комментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины и голос за участника из Эстонии, который сотрудничал с россиянами.