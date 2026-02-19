Меловин после разрыва с женихом-военным рассказал, какой Петр на самом деле (фото)

Украинский певец Меловин (Константин Бочаров) публично вступился за своего экс-жениха, военного-парамедика Петра Злотю, которому после их разрыва пишут угрозы.

Артист назвал бывшего избранника "замечательным парнем", общаясь со своими фанатами в Telegram.

Меловин об экс-женихе

Вероятно, певец ответил таким образом на слухи о том, что Петр якобы не был ему верен.

"Оххх. Что только не придумают, чтобы хайпануть. Петр замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить — не является правдой. Он — человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий. Спасибо", — написал Меловин.

Между тем в Telegram-канале Богдана Беспалова 19 февраля появилась следующая информация: "Команда Меловина разгоняет, что бывший жених Петр изменял Костику с женатым начальником ТЦК". Это произошло через несколько дней после публичного разрыва пары.

Меловин и Петр Злотя Фото: Instagram

Меловин обручился с военным

Бочаров в ноябре прошлого года ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ и будущего пластического хирурга Петра Злоти прямо на Майдане Независимости в столице.

"Немного подробностей. Петя — это о любви с первого взгляда", — рассказывал Мел.

Во время помолвки Злотя подарил певцу 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами, общий вес которых составляет 0,07 карат.

А уже в феврале, на День влюбленных, стало известно о разрыве пары. Меловин говорил, что СМИ обойдутся без комментариев, но Петр не стал молчать.

