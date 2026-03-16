Суддя телеканалу СТБ готується до весілля з чоловіком (фото)

Британський хореограф афро-колумбійського походження Франциско Гомес, добре відомий українським глядачам як суддя популярного шоу "Танцюють всі" на СТБ, повідомив про заручини.

Радісною новиною артист поділився у своєму Instagram. Гомес опублікував добірку світлин із моменту освідчення від коханого.

Романтична подія відбулася в мальовничій альтанці, прикрашеній квітами та свічками. Хореограф зізнався, що без вагань сказав "так" і назвав це рішення найпростішим у своєму житті.

Франциско Гомес одружується Фото: Instagram

Стосунки Франциско Гомеса

Пара нині мешкає за кордоном. Сам Франциско активно розвиває кар’єру у Великій Британії та США — бере участь у телевізійних проєктах і навчає танцівників. Ще у 2014 році він говорив, що мріє про власну родину та відкрито заявляв про свою орієнтацію. Тепер же його бажання здійснюється: майбутнє подружжя вже приймає привітання від друзів, колег і шанувальників.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меловін (Костянтин Бочаров) висловився про несподівані зміни в особистому житті. 14 лютого стало відомо, що учасник Євробачення розійшовся зі своїм нареченим Петром Злотею. Артист у листопаді 2025 року відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ прямо на Майдані Незалежності в Києві.

Відома українська акторка поділилася особистою історією, яка викликала жваве обговорення в мережі. Артистка зізналася, що отримала від коханого символічний подарунок, який багато хто сприйняв як натяк на заручини.

Крім того, шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вперше розповів, як минули його незвичні заручини з комунікаційницею Катериною Воскресенською, які вони відсвяткували в колі близьких.