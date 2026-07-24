Прапор РФ на матчі "Динамо": поляк "задув газом" блогера Волошина за проукраїнську позицію (відео)

Український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.

Зокрема, у Stories на своїй сторінці в Instagram він розповів, що неприємний інцидент стався під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським "Динамо" та грецьким ПАОКом, який відбувся 23 липня в Любліні.

За словами Волошина, він разом із друзями прийшов підтримати київське "Динамо", однак під час гри помітив у гостьовому секторі вболівальників із російським прапором. Побачивши триколор, блогер емоційно відреагував на його появу та разом із товаришами почав висловлювати своє обурення на адресу фанатів.

В Instagram-stories Волошин опублікував відео зі стадіону, на якому видно, як він показує середній палець у бік сектора з російським прапором, а між уболівальниками виникає словесна перепалка. За його словами, польські охоронці втрутилися у конфлікт, однак вимагали припинити суперечку саме від українських уболівальників.

Відео дня

Блогер стверджує, що один із працівників служби безпеки застосував проти нього перцевий балончик. Після цього Волошин записав відеозвернення, в якому показав наслідки інциденту та зазначив, що залишив стадіон із залитим газом обличчям.

"Приїхав я в Люблін на "Динамо" подивитися і поїхав із залитим перцевим балончиком обличчям. Не так сильно, як минулого разу, але все ж", – сказав він.

Після конфлікту блогер також поділився власними роздумами щодо ставлення до українців у Польщі. Він заявив, що дедалі частіше чує від співвітчизників про небажання залишатися в країні, а також припустив, що найближчим часом може розпочатися масовий виїзд українців із Польщі.

За словами Волошина, раніше такого тиску він не відчував, однак зараз, на його думку, ставлення до українців змінилося.

"У мене таке враження, що незабаром почнеться масова еміграція українців із Польщі. Уже від багатьох чую, що вони не мають бажання залишатися тут. Якщо чесно, раніше такого тиску не відчувалося, як зараз. Складається враження, що вони почали ненавидіти нас. Цікаво, до чого це призведе", — написав Волошин.

Він також пов'язав це з президентськими виборами у Польщі та нагадав, що антиукраїнська риторика була одним із чинників передвиборчої кампанії. Наприкінці свого допису блогер звернувся до українців, які проживають у Польщі, із запитанням, чи помічають вони подібні зміни.

Пост Олександра Волошиного у Stories Фото: Скриншот

Також Фокус зазначав, що прапор Росії на матчі "Динамо" – ПАОК розгорнули саме ультрас грецького клубу. Інцидент стався наприкінці поєдинку, коли в гостьовому секторі, який займали прихильники ПАОКа, з'явився російський триколор. У соціальних мережах також повідомлялося, що поруч із грецькими фанатами перебували вболівальники польського клубу "Відзев" із Лодзі.

Зокрема, поява російського прапора викликала різке невдоволення серед українських уболівальників, і частина фанатів "Динамо" спробувала наблизитися до гостьового сектора, через що між сторонами виник конфлікт. За інформацією очевидців, для припинення сутички охоронцям довелося застосувати газ.

Також зазначалося, що зв'язки ПАОКа з Росією відомі давно. Так, власником грецького клубу є російський бізнесмен Іван Саввіді, який у минулому був депутатом Державної думи РФ та у 2015 році публічно підтримав анексію Криму. Крім того, ультрас ПАОКа протягом тривалого часу підтримують дружні стосунки з уболівальниками московського ЦСКА.

Нагадаємо, що раніше український блогер Олександр Волошин зіграв у турнірі з мініфутболу Socca Independent Cup 2025 у польській Лодзі у складі команди ФК "Темп Шепетівка". За словами засновника команди Євгена Плакси, блогер сам попросився до складу.

Крім того, у січні Олександр Волошин повідомив, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повторно оголосив його в розшук. За словами блогера, про це він випадково дізнався із соцмереж і зазначив, що незадовго до цього його вже виключали з відповідних списків.