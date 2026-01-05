"Тільки недавно зняли": блогера Олександра Волошина вдруге розшукує ТЦК (фото)

Про повторний розшук блогер дізнався випадково під час перегляду соцмереж і поділився цим з підписниками. У зверненні він емоційно відреагував на ситуацію, зазначивши, що його ім’я вже нещодавно прибирали з відповідних списків.

Український блогер Олександр Волошин повідомив, що його знову оголосив у розшук територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про це він розповів у відео, опублікованому в Instagram.

За словами блогера, інформацію про розшук він побачив під час перегляду соцмереж.

"Тікток листав. Знову. Знову в розшуку. Тільки недавно зняли. Що ж таке", — сказав Волошин у відео.

Блогер Олександр Волошин Фото: Instagram

У ТЦК не коментували причини повторного розшуку Олександра.

Олександр Волошин: що про нього відомо

У травні 2024 року Олександр Волошин заявив, що не долучився до служби в ЗСУ, оскільки вважає себе більш корисним у тилу. Він наголошував, що його батько та дядько воюють за Україну, а сам він регулярно передає техніку й допомагає військовим.

Згодом блогер опинився в центрі нового скандалу після масованого ракетного удару РФ по Києву 8 липня, внаслідок якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Тоді Волошин заявив, що Україна "не вивозить війну" і має "грати на їхніх умовах", після чого оголосив збір коштів для постраждалих. Пізніше він закрив свій Instagram-акаунт із мільйонною аудиторією, пояснивши це погрозами. Зібравши понад 5 млн грн, блогер повідомив, що не передаватиме кошти лікарні, а спрямує допомогу безпосередньо окремим сім’ям.

Невдовзі стало відомо, що його внесли до бази Миротворець — там Волошина звинуватили, зокрема, в поширенні російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічних операціях РФ та посяганні на суверенітет і територіальну цілісність України.

Через місяць Волошин заявив, що залишив Україну.

"Усі й так знають, що я поїхав. Поки ця система при нашій владі — повертатися не планую", — сказав він у відео. Спершу блогер повідомляв, що перебуває в Польщі, згодом — що виїхав до Іспанії.

У листопаді 2024-го блогер похвалився купівлею нерухомості на Балі. Раніше на віллі жила українська блогерка Влада Гармаш.

У серпні 2025 року Волошин придбав браслет Cartier для моделі OnlyFans Аліни Миронець. Вартість прикраси оцінюють у понад 400 тисяч грн. У вересні пара розійшлася.

Крім того, нещодавно він засвітився на футбольному матчі у складі української команди.