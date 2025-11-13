"Він попросився": блогер Волошин засвітився на футбольному матчі у складі української команди

Український блогер-втікач Олександр Волошин зіграв у турнірі з мініфутболу у складі команди ФК "Темп Шепетівка"

Матч проходив у місті Лодзь (Польща) в рамках турніру Socca Independent Cup 2025, повідомляє Shepetivka.com.ua.

Ресурс також опублікував фото, де Волошин позує з українськими футболістами.

Коли журналісти поцікавилися в засновника команди Євгена Плакси, як до них потрапив блогер із дуже скандальною репутацією, той відповів, що Олександр сам попросився в гру.

"Ми взяли його в команду, тому що він попросився. У нього непогані футбольні якості, допомагає армії та людям. Для мене головне — футбол, не політика. Людина перебуває у Варшаві, має хороші футбольні якості", — пояснив капітан команди. За його словами, Волошин приєднався до команди лише на кілька ігор і не є постійним учасником.

Плакса зізнався, що не знав про втечу блогера за кордон, і запевнив, що його гравці виїхали на законних підставах: хтось до повномасштабного вторгнення, хтось за віком, також ветеран, якого після поранення та реабілітації було списано з військового обліку.

Сам Волошин про гру у себе в соцмережах не згадує. Зате, наприклад, поділився в сторіс процедурою воскової епіляції і захопився тим, як ансамбль "Кралиця" співає перші рядки з нового хіта Олени Омаргалієвої "Я не п'яна".

Олександр Волошин: що про нього відомо

У 2021 році Волошин оскандалився після того, як під час зйомок ролика для TikTok подарував дівчині iPhone 11, але після зйомки за кадром забрав цей телефон. На той момент він уже зустрічався зі співачкою Анною Трінчер.

Після скандалу, що нагрянув, він запевнив, що кадри були постановочними, і девайс усе-таки залишився в дитини.

Того ж року блогер вирішив розіграти свою матір, заливши монтажною піною її автомобіль. Таким чином він помстився їй за те, що напередодні вона вилила каструлю борщу в багажник його Porsche.

28 листопада 2023 року повідомлялося, що співачка Анна Трінчер розлучається з Олександром Волошиним через рік після весілля.

У травні 2024 року Волошин, батько і дядько якого захищають Україну, пояснив, що не пішов на фронт, бо "в тилу він може бути більш корисним". Він додав, що постійно передає техніку і допомагає військовим.

За кілька місяців блогер знову потрапив у скандал після обстрілу росіянами Києва 8 липня і влучання ракети в "Охмадет". Волошин зазначив, що Україна "не вивозить війну" і необхідно "грати на їхніх умовах". Відразу після цього блогер почав збір на допомогу постраждалим від обстрілу "Охматдиту". Через деякий час він закрив акаунт в Instagram, на який підписано 1 млн осіб, заявивши про погрози в його бік.

Зібравши понад 5 млн гривень, блогер оголосив, що не спрямовуватиме гроші "Охматдиту", а допоможе фінансами конкретним сім'ям.

Уже незабаром стало відомо, що інтернет-знаменитість потрапила до бази "Миротворця". На офіційній сторінці "Миротворця" зазначено, чому блогер потрапив до цього списку. Зокрема, його звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України, поширенні російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічній спецоперації Росії (країна-агресор і терорист) проти України та замаху на суверенітет і територіальну цілісність України.

Через місяць Волошин заявив, що виїхав з України.

"Усі й так знають, що я поїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатися не планую", — зазначив Олександр у відео. Уже згодом він розповів, що для притулку обрав Польщу, адже, за його словами, у ній багато українців, що дасть йому змогу почуватися як вдома. Пізніше він виїхав до Іспанії.

У листопаді 2024-го блогер похвалився купівлею нерухомості на Балі. Раніше на віллі жила українська блогерка Влада Гармаш.

У серпні цього року Волошин придбав браслет Cartier для моделі OnlyFans Аліни Миронець. Вартість прикраси оцінюють у понад 400 тисяч грн. У вересні пара розійшлася.

Нещодавно він став пробувати себе у співі, опублікувавши перші кадри кліпу на пісню "Voloshyn-ріка".