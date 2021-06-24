Це був хитрий план! Блогер Волошин розповів, навіщо відбирав у дівчинки подарований їй iPhone

Хлопець заявив, що завдяки придуманому ним плану він безкоштовно прорекламував себе серед мільйонів людей.

Відомий український блогер-мільйонник Олександр Волошин (@voloshyn_97) прокоментував відео, у якому він відбирав у маленької дівчинки подарований ним же iPhone і погрожував її мамі проблемами.

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В опублікованому на його каналі в YouTube відеопоясненні Волошин спершу вдавав, що він "сильно кається" з приводу цієї ситуації.

"Хочу попросити вибачення перед мамою, перед донькою. Я не можу зараз пояснити свої дії. Вибачте мене, будь ласка. Я щиро каюся. Не розумію, що саме в той момент мною володіло — жадібність або … я не знаю. У мене є гроші", — заявив Волошин.

Однак, потім він розсміявся і оголосив, що "серіал закінчився". Після цього Волошин розповів, що вся історія з дівчинкою і подарованим ним iPhone була постановкою.

Блогер заявив, що одного разу йому в голову прийшла "геніальна ідея" як можна себе безкоштовно прорекламувати і він попросив у мами з дівчинкою йому підіграти, щоб записати той самий ролик, який пізніше опублікували в низці ЗМІ та активно обговорювали в соцмережах. У відеопоясненні блогер також продемонстрував ролик, у якому підходить до жінки з дитиною і просить їх демонстративно поскандалити з ним. У результаті дівчинка, за словами Волошина, залишилася з подарованим їй телефоном.

"Це геніально. І прикольно те, що я нікого не образив, нікого не зачепив. Втім, у всій цій історії є нюанс: додумався сам, де я нап * здів, де брехня в цьому всьому", — заявив Волошин у кінці відео.

[ + – ] Блогер Волошин заявив, що відео, у якому він відбирає у дівчинки iPhone, було постановкою

Зазначимо, відео, у якому Волошин забирав подарований ним же телефон у дівчинки, зʼявилося в мережі 21 червня. Примітно, що після оприлюднення цього ролика його сторінки в TikTok і Instagram виявилися заблоковані. Втім, на момент написання новини Волошин, судячи з усього, уже відновив доступ до свого облікового запису в Instagram.

Нагадаємо, у травні Фокус проводив голосування за "ТОП-50 блогерів України". Сторінку рейтингу відвідали понад 4,6 млн разів.