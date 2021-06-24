Это был хитрый план! Блогер Волошин рассказал, зачем отбирал у девочки подаренный ей iPhone

Парень заявил, что благодаря придуманному им плану он бесплатно прорекламировал себя среди миллионов людей.

Известный украинский блогер-милионник Александр Волошин (@voloshyn_97) прокомментировал видео, в котором он отбирал у маленькой девочки подаренный им же iPhone и угрожал ее маме проблемами.

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В опубликованном на его канале в YouTube видеообъяснении Волошин сперва делал вид, что он "сильно раскаивается" по поводу этой ситуации.

"Хочу извиниться перед мамой, перед дочкой. Я не могу сейчас объяснить свои действия. Простите меня, пожалуйста. Я искренне раскаиваюсь. Не понимаю, что именно в тот момент мной владело – жадность или… я не знаю. У меня есть деньги", — заявил Волошин.

Однако потом он рассмеялся и объявил, что "сериал закончился". После этого Волошин рассказал, что вся история с девочкой и подаренным ей iPhone была постановочной.

Блогер заявил, что однажды ему в голову пришла "гениальная идея" как можно себя бесплатно прорекламировать и он попросил у мамы с девочкой ему подыграть, чтобы записать тот самый ролик, который позже опубликовали в ряде СМИ и активно обсуждали в соцсетях. В видеообъяснении блогер также продемонстрировал ролик, в котором подходит к женщине с ребенком и просит их демонстративно поскандалить с ним. В итоге девочка, по словам Волошина, осталась с подаренным ей телефоном.

"Это гениально. И самое прикольное, что я никого не оскорбил, никого не задел. Впрочем, во всей этой истории есть нюанс: додумай сам где я нап*здел, где вранье в этом всем", — заявил Волошин в конце видео.

[ + – ] Блогер Волошин заявил, что видео, в котором он отбирает у девочки iPhone, было постановочным

Отметим, видео, в котором Волошин забирал подаренный им же телефон у девочки появилось в сети 21 июня. Примечательно, что после обнародования этого ролика его страницы в TikTok и Instagram оказались заблокированы. Впрочем, на момент написания новости Волошин, судя по всему, уже восстановил доступ к своему аккаунту в Instagram.

Напомним, в мае Фокус проводил голосование за "ТОП-50 блогеров Украины". Страницу рейтинга посетили более 4,6 млн раз.