Український пранкер залив авто своєї матері монтажною піною, — ЗМІ

Олександр Волошин вирішив у такий спосіб помститися матері за те, що напередодні вона вилила каструлю борщу в багажник його Porsche.

Блогер Олександр Волошин вирішив розіграти свою матір, заливши монтажною піною її автомобіль. Про це повідомляє видання УНІАН із посиланням на мешканку міста Бердичів Житомирської області, де й стався інцидент.

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За словами Катерини, "пранк" над своєю матір'ю Волошин влаштував у суботу, 20 листопада, у дворі будинку, розташованого на вулиці Братів Міхеєвих. Судячи з фото, яке зробили очевидці, перед тим, як авто було залито піною, його обмотали у плівку, а весь процес знімався на відео.

Імовірно, розіграш відбувся після того, як мати Волошина вилила в багажник його Porsche каструлю борщу.

Раніше цьогоріч блогер опублікував відео, на якому показано, як він дарує своїй матері червоний Mercedes. Імовірно, від рук пранкера постраждало саме це авто.

Хто такий Олександр Волошин?

Нагадаємо, влітку цього року Волошин забирав у дівчинки подарований ним телефон. Цей інцидент він зняв відео для свого блогу. Однак через деякий час українець зізнався, що кадри були постановочними, і девайс таки залишився в дитини.

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