У РФ блогера за пранк із "нападом COVID-19" відправили в колонію на 2 роки 4 місяці (відео)

Прокурор просив засудити блогера до чотирьох років колонії. Напарники Кароматулло Джаборова отримали умовні терміни за рішенням суду.

Блогер із Таджикістану Кароматулло Джаборов засуджений до 2 років 4 місяців колонії загального режиму за "коронавірусний" пранк у метрополітені Москви, повідомляє РБК.

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Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 213 Кримінального кодексу Російської Федерації — хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Напарники блогера засудженого блогера із Таджикистану Кароматулло Джаборова Станіслав Меліхов і Артур Ісаченко за пранк із "нападом COVID-19" засуджені до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки кожному. Сторона звинувачення просила суд засудити Джаборова до чотирьох років колонії, а його напарників — до трьох років.

Група блогерів у лютому 2020 року вирішили влаштувати пранк у вагоні поїзда на фіолетовій гілці московського метрополітену. Один із молодих людей впав і став зображати напад, а його товариші на камеру кричали про небезпечну коронавірусну інфекцію. Поліцейські після публікації пранку в соцмережах завели кримінальну справу п. "в" ч. 1 ст. 213 КК (хуліганство в громадському транспорті). Блогера з Таджикистану Кароматулло Джаборова та його приятеля затримали.

Після затримання Кароматулло Джаборов вибачився за "коронавірусний" пранк у московському метро, назвавши його "дурним жартом".

"Я щиро каюся в тому, що ми зробили. Але це не така стаття, яку нам дали", — заявляв раніше блогер.

[ + – ] "Коронавірусние" Пранк в метро Москви

Раніше Фокус повідомляв, що українського блогера та пранкера Євгена Вольнова заочно засудили до 6 років в Росії. Згідно з рішенням Західного окружного військового суду, пранкер у 2018 році нібито опублікував відео, у якому визнав практику та ідеологію тероризму правильною. Суд заочно виніс вирок, а Євген Вольнов не приїжджав на засідання суду, оскільки перебуває в розшуку на території Росії.

Також Фокус розповідав, що пранкери з РФ поцікавилися в Анджея Дуди, чи не планує Польща забрати собі Львів. Пранкери з Росії Вован і Лексус подзвонили президенту Польщі Анджею Дуді від імені генсека ООН Антоніу Гутерріша з нагоди переобрання на посаду глави держави. У ході розмови пранкери запропонували відповісти Дуді на питання, чи думає Польща забрати собі західні регіони України.