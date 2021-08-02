В РФ блогера за пранк с "приступом COVID-19" отправили в колонию на 2 года 4 месяца (видео)

Прокурор просил приговорить блогера к четырем годам колонии. Напарники Кароматулло Джаборова получили условные сроки по решению суда.

Блогер из Таджикистана Кароматулло Джаборов приговорен к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима за "коронавирусный" пранк в метрополитене Москвы, сообщает РБК.

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Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напарники блогера осужденного блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова Станислав Мелихов и Артур Исаченко за пранк с "приступом COVID-19" приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года каждому. Сторона обвинения просила суд приговорить Джаборова к четырем годам колонии, а его напарников — к трем годам.

Группа блогеров в феврале 2020 года решили устроить пранк в вагоне поезда на фиолетовой ветке московского метрополитена. Один из молодых людей упал и стал изображать приступ, а его товарищи на камеру кричали об опасной коронавирусной инфекции. Полицейские после публикации пранка в соцсетях завели уголовное дело п. "в" ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство в общественном транспорте). Блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова и его приятеля задержали.

После задержания Кароматулло Джаборов извинился за "коронавирусный" пранк в московском метро, назвав его "глупой шуткой".

"Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали", — заявлял ранее блогер.

[ + – ] "Коронавирусный" пранк в метро Москвы

Ранее Фокус сообщал, что украинского блогера и пранкера Евгения Вольнова заочно приговорили к 6 годам в России. Согласно решению Западного окружного военного суда, пранкер в 2018 году якобы опубликовал видео, в котором признал практику и идеологию терроризма правильной. Суд заочно вынес приговор, а Евгений Вольнов не приезжал на заседания суда, поскольку находится в розыске на территории России.

Также Фокус рассказывал, что пранкеры из РФ поинтересовались у Анджея Дуды, не планирует ли Польша забрать себе Львов. Пранкеры из России Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю переизбрания на должность главы государства. В ходе разговора пранкеры предложили ответить Дуде на вопрос, думает ли Польша забрать себе западные регионы Украины.