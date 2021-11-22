Украинский пранкер залил авто своей матери монтажной пеной, — СМИ

Александр Волошин решил таким образом отомстить матери за то, что накануне она вылила кастрюлю борща в багажник его Porsche.

Блогер Александр Волошин решил разыграть свою мать, залив монтажной пеной ее автомобиль. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на жительницу города Бердичев Житомирской области, где и произошел инцидент.

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По словам Екатерины, "пранк" над своей матерью Волошин устроил в субботу, 20 ноября, во дворе дома, расположенного по улице Братьев Михеевых. Судя по фотографии, которую сделали очевидцы, перед тем, как авто было залито пеной, его обмотали в пленку, а весь процесс снимался на видео.

Предположительно, розыгрыш произошел после того, как мать Волошина вылила в багажник его Porsche кастрюлю борща.

Ранее в этом году блогер опубликовал видео, на котором показано, как он дарит своей матери красный Mercedes. Предположительно, от рук пранкера пострадало именно это авто.

Кто такой Александр Волошин?

Напомним, летом этого года Волошин забирал у девочки подаренный им же телефон. Этот инцидент он снял на видео для своего блога. Однако через некоторое время украинец признался, что кадры были постановочными и девайс все-таки остался у ребенка.

Также Фокус писал о том, как в России блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова приговорили к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима за пранк на тему пандемии коронавируса, устроенный им в метрополитене Москвы.