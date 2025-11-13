"Он попросился": блогер Волошин засветился на футбольном матче в составе украинской команды

Беглый украинский блогер Александр Волошин сыграл в турнире по минифутболу в составе команды ФК "Темп Шепетівка"

Матч проходил в городе Лодзь (Польша) в рамках турнира Socca Independent Cup 2025, сообщает Shepetivka.com.ua.

Ресурс также опубликовал фото, где Волошин позирует с украинскими футболистами.

Когда журналисты поинтересовались у основателя команды Евгения Плаксы, как к ним попал блогер с очень скандальной репутацией, тот ответил, что Александр сам попросился в игру.

"Мы взяли его в команду, потому что он попросился. У него неплохие футбольные качества, помогает армии и людям. Для меня главное – футбол, не политика. Человек находится в Варшаве, обладает хорошими футбольными качествами", — объяснил капитан команды. По его словам, Волошин присоединился к команде всего на несколько игр и не является постоянным участником.

Відео дня

Плакса признался, что не знал о бегстве блогера за границу, и заверил, что его игроки выехали на законных основаниях: кто-то до полномасштабного вторжения, кто-то по возрасту, также ветеран, который после ранения и реабилитации был списан с военного учета.

Сам Волошин об игре у себя в соцсетях не упоминает. Зато, например, поделися в сторис процедурой восковой эпиляции и восхитился тем, как ансамбль "Кралица" поет первые строки из нового хита Алены Омаргалиевой "Я не пьяная".

Александр Волошин: что о нем известно

В 2021 году Волошин оскандалился после того, как во время съемок ролика для TikTok подарил девушке iPhone 11, но после съемки за кадром забрал этот телефон. На тот момент он уже встречался с певицей Анной Тринчер.

После нагрянувшего скандала он заверил, что кадры были постановочными, и девайс все-таки остался у ребенка.

В том же году блогер решил разыграть свою мать, залив монтажной пеной ее автомобиль. Таким образом он отомстил ей за то, что накануне она вылила кастрюлю борща в багажник его Porsche.

28 ноября 2023 года сообщалось, что певица Анна Тринчер разводится с Александром Волошиным спустя год после свадьбы.

В мае 2024 года Волошин, отец и дядя которого защищают Украину, объяснил, что не пошел на фронт, потому что "в тылу он может быть более полезен". Он добавил, что постоянно передает технику и помогает военным.

Спустя несколько месяцев блогер снова угодил в скандал после обстрела россиянами Киева 8 июля и попадания ракеты в "Охмадет". Волошин отметил, что Украина "не вывозит войну" и необходимо "играть на их условиях". Сразу после этого блогер начал сбор на помощь пострадавшим от обстрела "Охматдета". Через некоторое время он закрыл аккаунт в Instagram, на который подписано 1 млн человек, заявив об угрозах в его сторону.

Собрав более 5 млн гривен, блогер объявил, что не будет направлять деньги "Охматдету", а поможет финансами конкретным семьям.

Уже вскоре стало известно, что интернет-знаменитость попал в базу "Миротворца". На официальной странице "Миротворца" указано, почему блогер попал в этот список. В частности, его обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении российской пропаганды, участии в информационно-психологической спецоперации России (страна-агрессор и террорист) против Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Через месяц Волошин заявил, что выехал из Украины.

"Все и так знают, что я уехал. Сразу скажу, что пока эта система при нашей власти, я возвращаться не планирую", — отметил Александр в видео. Уже впоследствии он рассказал, что для убежища выбрал Польшу, ведь, по его словам, в ней много украинцев, что даст ему возможность чувствовать себя как дома. Позже он выехал в Испанию.

В ноябре 2024-го блогер похвастался покупкой недвижимости на Бали. Ранее на вилле жила украинская блогерша Влада Гармаш.

В августе этого года Волошин приобрел браслет Cartier для модели OnlyFans Алины Миронец. Стоимость украшения оценивается в более 400 тысяч грн. В сентябре пара разошлась.

Недавно он стал пробовать себя в пении, опубликовав первые кадры клипа на песню "Voloshyn-ріка".