Росія атакувала Охматдит крилатою ракетою Х-101, — Bellingcat

У Bellingcat проаналізували відео падіння ракети, створили 3D-модель ракети Х-101 і звернулися до експертів із ракетобудування. Російська ракета має характерні особливості, які чітко видно на відео.

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Аналітики Bellingcat проаналізували дані щодо масованої атаки на Київ 8 липня і дійшли висновку, що росіяни вдарили по дитячій лікарні Охматдит крилатою ракетою Х-101. Загинули двоє лікарів, 16 осіб дістали поранення, серед них троє дітей. Про це йдеться у звіті на сайті Bellingcat.

Після удару по дитячій лікарні кілька акаунтів у соціальних мережах, відомих розповсюдженням дезінформації, включно з акаунтом Міністерства закордонних справ Росії, почали стверджувати, що ракета була американського виробництва і що її запуск було здійснено з українського зенітно-ракетного комплексу, зазначають аналітики.

Однак після аналізу, проведеного Bellingcat, коли вивчали відео та фото з соцмереж, а також 3D-моделі ракети, аналітики роблять висновок, що це була російська крилата ракета Х-101. Аналіз відповідає думці експертів, включно з Фабіаном Гоффманом, науковим співробітником-докторантом Університету Осло, що спеціалізується на ракетних технологіях.

Відео, проаналізоване Bellingcat

Доктор Джеффрі Льюїс, експерт з ядерної зброї та ракет з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї (Каліфорнія), у своєму електронному листі Bellingcat також дійшов висновку, що на кадрах атаки, розміщених у соціальних мережах, можна побачити ракету Х-101.

Bellingcat також перевірила альтернативну теорію, що з'явилася в інтернеті, про те, що ракета була американською AIM-120, але не знайшла жодних доказів цього.

Атака на госпіталь стала частиною масштабнішого російського ракетного обстрілу, який уразив цивільні цілі в інших місцях України, включно з містом Дніпро. За даними українських ВПС, атака почалася приблизно о 10:00 ранку за місцевим часом і включала щонайменше 36 ракет, включно з 13 крилатими ракетами Х-101.

Аналіз відеозапису ракетного удару

Незадовго до полудня почали з'являтися повідомлення про вибух у дитячій лікарні "Охматдит". Після цих повідомлень з'явилися відеокадри в Telegram, на яких видно, як ракета влучає в лікарню.

Аналітики зазначають, що ракета має низку особливостей, включно з наявністю в задній частині, вочевидь, реактивного двигуна, а також двох коротких крил близько середини ракети.

Це відмінні риси крилатої ракети Х-101 , використовуваної виключно російськими збройними силами. Порівняння скріншота ракети, що уразила лікарню, з 3D-рендерингом ракети Х-101 показує, що ці риси у них дійсно є.

Колаж зображень вище був зроблений з використанням чотирьох скріншотів з відео, опублікованого раніше. Він показує ракету за мить до того, як вона потрапляє в лікарню Фото: bellingcat

Аналітики порівняли Х-101 з AIM-120. Адже пропагандистський російський канал War on Fakes стверджував, що "Охматдит" уразила саме ця ракета, випущена з української батареї NASAMS. AIM-120 виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Company.

Але аналітики зазначають, що твердження про те, що ракета була AIM-120, ігнорує реактивний двигун, помітний на корпусі ракети, що уразила лікарню.

Ліворуч — 3D-модель ракети Х-101, створена Bellingcat. Праворуч — скріншот ракети, що вразила дитячу лікарню Охматдит. Примітно те, що в них однакові пропорції, а також наявність реактивного двигуна в задній частині ракети і двох крил біля середньої частини корпусу ракети Фото: bellingcat

"Ця вельми помітна особливість присутня на Х-101, але не на AIM-120. Ба більше, крила в середній частині ракети, що уразила лікарню, не відповідають крилам на AIM-120", — зазначають аналітики.

Також вони проаналізували фото СБУ і фото ЗМІ (Gazeta.ua, Reuters і Kyiv Post), які були на місці падіння російської ракети, геолоцирували їх і проаналізували уламки ракети, підтвердивши, що вона російського виробництва, виходячи з серійних номерів, деталей і маркувань, які порівняли з уламками інших Х-101, які були скинуті на Україну раніше, наприклад 29 грудня 2023 року. До слова, уламки російської ракети, збитої в грудні минулого року, були перетворені на брелок, який продається на сайті AirHubStore.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, лікарня Охматдит була далеко не єдиною ціллю під час російської атаки 8 липня. По всій Україні загинуло щонайменше 40 людей, коли Росія атакувала Київ, Кривий Ріг і Дніпро. Серед загиблих — 10-річний каратист Максим Симанюк, його тіло знайшли під уламками будинку. Крім Максима загинули його сестра і мати.