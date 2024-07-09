У Києві від російської ракети загинув 10-річний спортсмен Максим Симанюк (фото)

Максиму Симанюку назавжди залишиться 10 років. Його, маму та сестру вбила ракета, яку випустили росіяни по столиці України.

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У понеділок, 8 липня, російська ракета вбила у Києві 10-річного Максима Симанюка. Про це повідомили в Українській федерації карате.

Також загинули його молодша сестра Настя та їх матір.

Зазначається, що під час ворожої атаки родина знаходилася вдома, у власній квартирі.

Максим був вихованцем клуба карате "Чемпіон".

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація випустила по Україні 38 ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих цілей.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, постраждали три райони — Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський. Одна з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. За даними СБУ, на місці удару знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

Зокрема на момент російської атаки у дитячій лікарні "Охматдит" перебували 627 маленьких пацієнтів, понад 50 з них зазнали поранень. Внаслідок обстрілу загинуло 2 людей. У адміністрації закладу повідомили, що корпус токсикології зазнав повного руйнування, значно пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок, пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія тощо.

Також Фокус писав, що уряд спрямував з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні.