Вже виділено 100 млн: Україна розпочинає відбудовувати "Охматдит", — Кабмін

З резервного фонду на відновлення лікарні виділять 100 млн. Таку ж суму зібрали через платформу United24.

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У вівторок, 9 липня, уряд спрямував з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит", яка була зруйнована російською ракетою Х-101. Про це повідомляють в Кабміні.

Зазначається, що одразу після трагедії міністерство охорони здоровʼя, мінекономіки та мінфінансів отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим й сьогодні перші кошти були виділені.

Також, як заявив під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль, буквально за кілька годин через платформу United24 вдалося зібрати 100 млн грн на користь "Охматдиту".

"Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні", — зазначив він.

Збільшення ж фінансування відбуватиметься в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Також повідомляється, на виконання доручення президента України Володимира Зеленського знайти локацію для переїзду лікарів та пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів, відповідні місця вже знайдені. З "Охматдиту" пацієнти та медичний персонал переїдуть до обласних клінічних лікарень №1 та №2 у Києві.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві заявив про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України.