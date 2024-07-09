Уже выделено 100 млн: Украина начинает отстраивать "Охматдет", — Кабмин

Из резервного фонда на восстановление больницы выделят 100 млн. Такую же сумму собрали через платформу United24.

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Во вторник, 9 июля, правительство направило из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет", которая была разрушена российской ракетой Х-101. Об этом сообщают в Кабмине.

Отмечается, что сразу после трагедии министерство здравоохранения, минэкономики и минфинансов получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим и сегодня первые средства были выделены.

Также, как заявил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль, буквально за несколько часов через платформу United24 удалось собрать 100 млн грн в пользу "Охматдета".

"Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы", — отметил он.

Увеличение же финансирования будет происходить по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Каждой семье с детьми, пострадавшей от атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Также сообщается, во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского найти локацию для переезда врачей и пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов, соответствующие места уже найдены. С "Охматдета" пациенты и медицинский персонал переедут в областные клинические больницы №1 и №2 в Киеве.

Напомним, что президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве заявил о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.