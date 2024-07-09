Байден прокомментировал ракетный удар по "Охматдету" и пообещал усиление ПВО

Президент США подчеркнул, что вместе с союзниками поможет защитить украинские города и гражданское население от российских ударов.

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Президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве заявил о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

"Российские ракетные удары, которые сегодня убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", — отметил Байден.

Он напомнил, что уже на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами государств НАТО в Вашингтоне.

"Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины", — подчеркнул Байден.

Ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве

8 июля ВС РФ ударили "Кинжалом" по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На момент обстрела там находились люди.

Из-за российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве врачам пришлось оперировать раненых детей прямо в поврежденных операционных. Младенец, которому всего один день, получил осколочные ранения.

Во время удара по больнице погибла 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук. Девушка была сиротой. Ее воспитанием занималась родная тетя.

По детской больнице оккупанты били прямой наводкой с использованием ракеты Х-101. Кроме "Охматдета", в Днепровском районе Киева пострадало еще одно медицинское учреждение.

Напомним, вечером 8 июля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после ракетного удара по Киеву в первую очередь правоохранителей отправили в больницу "Охматдет", чтобы спасать детей.