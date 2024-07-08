8 загиблих і десятки постраждалих: наслідки ракетного удару по Києву (фото, відео)

За даними від рятувальників, унаслідок ранкового російського обстрілу в столиці загинули 8 осіб. Пацієнтів дитячої лікарні, яка постраждала від ракети ЗС РФ, евакуюють до інших лікувальних закладів.

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У понеділок, 8 липня, російські окупанти атакували низку міст України ракетами. Постраждав від російського терору і Київ. У Telegram-каналі міської військової адміністрації розповіли про наслідки.

Унаслідок масованого обстрілу столиці є як постраждалі, так і жертви. Начальник КМВА Сергій Попко написав, що станом на 11:54 кількість жертв зросла до 7 осіб, однак це не остаточна цифра, адже розбір завалів триває.

О 12:27 у ДСНС оновили інформацію і написали, що попередньо кількість жертв у Києві збільшилася до 8 осіб. На місці вибухів працюють 213 рятувальників і 43 одиниці основної та спеціальної техніки.

Постраждалих у Києві вже 11 осіб і 8 із них перебувають у лікарнях під наглядом лікарів, про що повідомляв мер Віталій Кличко.

Одним із місць, яке постраждало від російських ракет, є дитяча лікарня "Охматдит", що відома не лише в Україні, а й Європі. Президент Володимир Зеленський написав, що ця установа за свою історію зуміла врятувати та повернути життя тисячам дітей, однак тепер будівля пошкоджена після російського удару, а під завалом перебувають люди.

"Точна кількість поранених і загиблих поки що невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і має сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", — написав український глава держави.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні евакуюють по інших комунальних медичних закладах столиці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що загалом за ранкову атаку по всій країні зафіксовано приблизно 20 жертв, а також приблизно півсотні постраждалих. Тільки в Києві, за його даними, кількість поранених становить 25 осіб.

Окремо мер столиці написав, що в Шевченківському районі зафіксовано влучання в житловий будинок, унаслідок чого було пошкоджено під'їзди. Один із них повністю знищено, тому розпочалася евакуація мешканців.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл. Загалом ЗС Ф запустили по мирних містах понад 40 ракет, що призвело до пошкоджень житлових будинків, інфраструктури, а також дитячої лікарні.