8 погибших и десятки пострадавших: последствия ракетного удара по Киеву (фото, видео)

По данным от спасателей, в результате утреннего российского обстрела в столице погибли 8 человек. Пациентов детской больницы, которая пострадала от ракеты ВС РФ, эвакуируют в другие лечебные заведения.

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В понедельник, 8 июля, российские оккупанты атаковали ряд городов Украины ракетами. Пострадал от российского террора и Киев. В Telegram-канале городской военной администрации рассказали о последствиях.

В результате массированного обстрела столицы есть как пострадавшие, так и жертвы. Начальник КГВА Сергей Попко написал, что по состоянию на 11:54 количество жертв выросло до 7 человек, однако это не окончательная цифра, ведь разбор завалов продолжается.

В 12:27 в ГСЧС обновили информацию и написали, что предварительно количество жертв в Киеве увеличилось до 8 человек. На месте взрывов работают 213 спасателей и 43 единицы основной и специальной техники.

Пострадавших в Киеве уже 11 человек и 8 из них находятся в больницах под присмотром врачей, о чем сообщал мэр Виталий Кличко.

Одним из мест, которое пострадало от российских ракет, является детская больница "Охматдет", которая известна не только в Украине, но и Европе. Президент Владимир Зеленский написал, что это учреждение за свою историю сумело спасти и вернуть жизнь тысячам детей, однако теперь здание повреждено после российского удара, а под завалом находятся люди.

"Точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", — написал украинский глава государства.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что пациентов детской больницы эвакуируют по другим коммунальным медицинским заведениям столицы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко написал, что в общем за утреннюю атаку по всей стране зафиксировано около 20 жертв, а также примерно полсотни пострадавших. Только в Киеве, по его данным, количество раненых составляет 25 человек.

Отдельно мэр столицы написал, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание в жилой дом, в результате чего были повреждены подъезды. Один из них полностью уничтожен, поэтому началась эвакуация жителей.

Напомним, 8 июля сообщалось, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел. Всего ВС Ф запустили по мирным городам более 40 ракет, что привело к повреждениям жилых домов, инфраструктуры, а также детской больницы.