"Только недавно сняли": блогера Александра Волошина во второй раз разыскивает ТЦК (фото)

О повторном розыске блогер узнал случайно во время просмотра соцсетей и поделился этим с подписчиками. В обращении он эмоционально отреагировал на ситуацию, отметив, что его имя уже недавно убирали из соответствующих списков.

Украинский блогер Александр Волошин сообщил, что его снова объявил в розыск территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

По словам блогера, информацию о розыске он увидел во время просмотра соцсетей.

"Тикток писал. Опять. Снова в розыске. Только недавно сняли. Что же такое", — сказал Волошин в видео.

Блогер Александр Волошин Фото: Instagram

В ТЦК не комментировали причины повторного розыска Александра.

Александр Волошин: что о нем известно

В мае 2024 года Александр Волошин заявил, что не присоединился к службе в ВСУ, поскольку считает себя более полезным в тылу. Он отмечал, что его отец и дядя воюют за Украину, а сам он регулярно передает технику и помогает военным.

Впоследствии блогер оказался в центре нового скандала после массированного ракетного удара РФ по Киеву 8 июля, в результате которого пострадала детская больница "Охматдет". Тогда Волошин заявил, что Украина "не вывозит войну" и должна "играть на их условиях", после чего объявил сбор средств для пострадавших. Позже он закрыл свой Instagram-аккаунт с миллионной аудиторией, объяснив это угрозами. Собрав более 5 млн грн, блогер сообщил, что не будет передавать средства больнице, а направит помощь непосредственно отдельным семьям.

Вскоре стало известно, что его внесли в базу Миротворец — там Волошина обвинили, в частности, в распространении российской пропаганды, участии в информационно-психологических операциях РФ и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Через месяц Волошин заявил, что покинул Украину.

"Все и так знают, что я уехал. Пока эта система при нашей власти — возвращаться не планирую", — сказал он в видео. Сначала блогер сообщал, что находится в Польше, впоследствии — что выехал в Испанию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ноябре 2024-го блогер похвастался покупкой недвижимости на Бали. Ранее на вилле жила украинская блогерша Влада Гармаш.

В августе 2025 года Волошин приобрел браслет Cartier для модели OnlyFans Алины Миронец. Стоимость украшения оценивается в более 400 тысяч грн. В сентябре пара разошлась.

Кроме того, недавно он засветился на футбольном матче в составе украинской команды.