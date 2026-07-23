Грецькі вболівальники влаштували провокацію з російським триколором на матчі "Динамо" (відео)

Вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Гра пройшла у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 23 липня у польському Любліні.

Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Після появи триколора грецькі ультрас зіштовхнулися з гучним свистом та невдоволенням від українських вболівальників, які прийшли підтримати свою команду. Деякі фанати "Динамо" побігли до гостьового сектору, щоб з'ясувати стосунки з прихильниками ПАОКа.

Кадри провокації фанатів ПАОКа на матчі з "Динамо"

У мережі також пишуть, що охоронцям довелося застосувати газ для того, щоб заспокоїти вболівальників.

Варто зауважити, що зв'язки ФК ПАОК із Росією відомі вже давно. Власник грецького клубу Іван Саввіді — російський бізнесмен, що свого часу був депутатом Державної думи РФ. У 2015 році Саввіді привітав російську анексію Криму. Самі ультрас ПАОКа вже тривалий час підтримують дружні стосунки з фанатами московського ЦСКА.

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Чим закінчився матч "Динамо" — ПАОК

Фокус розповідав також, яким був матч "Динамо" — ПАОК. Київське "Динамо" програло з рахунком 2:3.

Матч-відповідь запланований на 30 липня і відбудеться у Греції. Суперником у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи для переможця пари "Динамо" — ПАОК стане переможець пари "Хаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Також Фокус писав, що 23 липня черкаський ЛНЗ зіграв у своєму першому матчі в історії в єврокубках внічию проти бельгійського "Генту".

Окрім того, ФК "Полісся" 23 липня виборов нічию проти "Копенгагена": на матчі був присутній боксер Олександр Усик.