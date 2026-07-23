ЛНЗ зіграло внічию в дебютному матчі в єврокубках

Черкаський ЛНЗ зіграв у своєму першому матчі в історії в єврокубках. Вони зіграли внічию проти бельгійського "Генту".

Обидві команди мали низку моментів, але попри це матч завершився внічию 0:0. Про це відомо з трансляції матчу.

У ЛНЗ низку небезпечних моментів мав нападник Марк Ассінор. Натомість у бельгійців було зафіксоване одне влучання у поперечину.

"Гент" завдав більше ударів, ніж ЛНЗ — 11 проти 6 ударів.

ЛНЗ-Гент — з ким зіграє переможець

У випадку перемоги ЛНЗ чи "Гент" зіграють з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія). Команда ж, що програє, вилітає з Ліги Конференцій та завершує виступ у єврокубках.

ЛНЗ-Гент — коли буде зіграно матч-відповідь

Протистояння ЛНЗ та "Генту" складається з двох матчів. Друга гра пройде у Бельгії за тиждень, 30 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".

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Нагадаємо, що київське "Динамо" у першому матчі програло грецькому ПАОКу. Натомість житомирське "Полісся" зіграло внічию проти "Копенгагена".

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.