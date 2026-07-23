Вболівальники побачили 5 голів: "Динамо" програло перший матч ПАОКу

Київське "Динамо" продовжило свій шлях у кваліфікації до групового етапу Ліги Європи. У другому раунді суперником української команди став грецький ПАОК.

Київське "Динамо" програло з рахунком 2:3. Про це відомо з трансляції матчу.

Вже на 3-й хвилині півзахисник киян Володимир Бражко відкрив рахунок, забивши перший офіційний гол для "Динамо" і для всіх українських команд у євросезоні.

Однак вже до перерви "Динамо" поступалося — спершу на 13-й хвилині рахунок зрівняв Константеліас, а на 38-й Зафейріс вивів гостей уперед.

На початку другого тайму "Динамо" пропустило втретє — голом відзначився Сантамарія. Скоротив відставання сурінамський легіонер "Динамо" Джастін Лонвейк.

Наприкінці матчу "Динамо" мали шанс зрівняти рахунок, але форварду киян Матвію Пономаренку, який сьогодні продовжив контракт з клубом, не пощастило забити свій перший гол у цьому сезоні.

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Динамо-ПАОК — з ким зіграє переможець пари

Суперником у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи для переможця пари "Динамо" — ПАОК стане переможець пари "Хаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Команда, що програє в парі "Динамо" — ПАОК, впаде в третій квалікаційний раунд Ліги Конференцій, де зіграє з командою, що програє у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгарія).

Динамо-ПАОК — коли відбудеться матч-відповідь

Протистояння другого кваліфікаційного раунду між "Динамо" та ПАОКом складається з двох матчів. Перший пройде сьогодні, 23 липня, а матч-відповідь зіграють 30 липня у Греції.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.