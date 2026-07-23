Болельщики увидели 5 голов: "Динамо" проиграло первый матч ПАОКу

Киевское "Динамо" продолжило свой путь в квалификации к групповому этапу Лиги Европы. Во втором раунде соперником украинской команды стал греческий ПАОК.

Киевское "Динамо" проиграло со счётом 2:3. Об этом стало известно из трансляции матча.

Уже на 3-й минуте полузащитник киевлян Владимир Бражко открыл счёт, забив первый официальный гол за "Динамо" и за все украинские команды в еврокубках.

Однако уже к перерыву "Динамо" уступало — сначала на 13-й минуте счет сравнял Константелиас, а на 38-й Зафейрис вывел гостей вперёд.

В начале второго тайма "Динамо" пропустило третий гол — автором гола стал Сантамария. Отставание сократил суринамский легионер "Динамо" Джастин Лонвейк.

В конце матча у "Динамо" был шанс сравнять счёт, но нападающему киевлян Матвею Пономаренко, который сегодня продлил контракт с клубом, не удалось забить свой первый гол в этом сезоне.

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"Динамо" — ПАОК: с кем сыграет победитель этой пары

Соперником победителя пары "Динамо" — ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

Команда, проигравшая в паре "Динамо" — ПАОК, вылетит в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой, проигравшей в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгария).

"Динамо" — ПАОК: когда состоится ответный матч

Противостояние второго квалификационного раунда между "Динамо" и ПАОКом состоит из двух матчей. Первый состоится сегодня, 23 июля, а ответный матч пройдет 30 июля в Греции.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.