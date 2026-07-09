Матч прервали из-за проблем с освещением: "Динамо" не выиграло в первом матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей.

В конце игры матч был приостановлен из-за проблем с освещением на стадионе. "Фокус" вел текстовую трансляцию матча.

"Динамо" больше контролировало мяч и создавало больше полумоментов, тогда как номинальные гости были более опасны в контратаках.

Правда, по статистике "Динамо" полностью переиграло гостей — 24:3 по ударам и 5:1 по ударам в створ в пользу киевской команды.

Стоит отметить и то, что главный тренер киевлян Игорь Костюк использовал лишь две замены, вторая из которых была произведена только в добавленное время.

При этом первый матч после возвращения в "Динамо" сыграл Томаш Кендзера, который принадлежал клубу до 2024 года, хотя не выходил на поле с 2022 года. Этим летом он вернулся в киевскую команду из греческого ПАОКа.

Відео дня

Ответный матч в Румынии состоится через неделю, 16 июля.

Матч был прерван из-за проблем с освещением

Примерно на 84-й минуте матча судья прервал игру — причиной стали проблемы с освещением на стадионе. Впоследствии выяснилось, что не все прожекторы, которые должны обеспечивать освещение внутри стадиона, работают.

Техникам в Люблине потребовалось до 10 минут, чтобы полностью восстановить освещение, после чего игра была возобновлена.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.