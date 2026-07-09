UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Спорт

"Динамо" — "Университатя": трансляция матча Лиги Европы

Трансляция матча "Динамо" — "Университатя"
Иллюстративное фото: "Динамо" | Фото: "Динамо" Киев

9 июля киевское "Динамо" сыграет первый матч первого раунда квалификации против румынского "Университати" из города Клуж. Игра начнется в 20:00.

Победитель по итогам двух матчей выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы — всего таких раундов четыре. Проигравшая команда вылетит во второй квалификационный раунд Лиги конференций. "Фокус" проведет текстовую трансляцию первого матча украинской команды в еврокубках в этом году.

Где и когда состоится матч "Динамо"

Игра начнётся 9 июля в 20:00. "Динамо" является номинальным хозяином матча, однако сам матч проходит на стадионе "Арена Люблин" в польском городе Люблин.

Где смотреть матч "Динамо"

Матч киевского "Динамо" в первом раунде квалификации Лиги Европы будет транслировать канал "2+2". Также трансляция матча будет доступна на "Киевстар ТВ".

Что известно о составе "Динамо"

"Динамо" опубликовало свой состав на отборочный турнир Лиги Европы.

Відео дня

Список А

Вратари:

  • Руслан Нещерет (№ 35)
  • Илья Ольховый (№ 43)

Защитники:

  • Константин Вивчаренко (№ 2)
  • Александр Тимчик (№ 18)
  • Алексей Гусев (№ 20)
  • Кристиан Биловар (№40)
  • Владислав Дубинчак (№ 44)
  • Алиу Тиаре (№66)
  • Томаш Кендзера (№ 94)

Полузащитники:

  • Владимир Бражко (№ 6)
  • Александр Пихаленок (№8)
  • Назар Волошин (№9)
  • Владислав Кабаев (№ 22)
  • Николай Шапаренко (№10)
  • Валентин Рубчинский (№15)
  • Виталий Буяльский (№29)
  • Джастин Лонвейк (№21)
  • Навин Малыш (№ 23)
  • Шола Огундана (№16)
  • Николай Михайленко (№91)
  • Андрей Ярмоленко (№7)

Нападающие:

  • Эдуардо Герреро (№ 39)
  • Пьер Мунгенге (№ 99)

Список Б

Вратарь:

  • Вячеслав Суркис (№ 71)

Защитники:

  • Денис Дикий (№ 90)
  • Максим Коробов (№13)
  • Тарас Михавко (№32)
  • Владислав Захарченко (№ 34)

Полузащитники:

  • Павел Люсин (№ 14)
  • Кирилл Осипенко (№19)
  • Богдан Редушко (№70)
  • Роман Саленко (№ 17)

Нападающие:

  • Владислав Герич (№ 87)
  • Матвей Пономаренко (№ 11)

Всего в заявке 34 футболиста: 23 по списку А, ещё 11 — по списку Б. В список Б включаются игроки, родившиеся после 1 января 2005 года и проведшие в составе клуба не менее двух лет. Преимущественно туда попадают молодые воспитанники клуба или игроки, присоединившиеся к команде в юном возрасте. В то же время это не означает, что эти игроки являются резервистами — Матвей Пономаренко является одной из звезд киевлян.

В составе "Динамо" произошла серьезная потеря

В заявку "Динамо" не вошел центральный защитник Денис Попов. По данным журналистов "ТаТоТаке", его отсутствие связано с травмой, полученной во время сборов.

Накануне 27-летнему защитнику провели операцию на колене в Киеве. Игрок чувствует себя хорошо. По предварительным прогнозам врачей, центральный защитник киевлян сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.

Что известно о сопернике "Динамо"

Клуб был основан ещё в 1919 году, однако за более чем 100-летнюю историю "Университатя" ни разу не завоевывала чемпионский титул. Это пятое участие клуба в еврокубках в истории — до этого они выиграли всего 3 международных матча за всю свою историю.

В прошлом сезоне "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии, отстав на 4 очка от другой "Университати" из Крайовы.

Главным тренером команды является итальянец Криштиану Бергоди.

Каковы шансы "Динамо" на победу?

Букмекеры считают киевлян фаворитами на победу в матче — шансы на их победу оцениваются примерно в 1,35. Коэффициенты на победу гостей оцениваются от 7,5 до 8,5, а на ничью — примерно с коэффициентом 5—6.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.