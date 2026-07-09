"Динамо" — "Университатя": трансляция матча Лиги Европы

9 июля киевское "Динамо" сыграет первый матч первого раунда квалификации против румынского "Университати" из города Клуж. Игра начнется в 20:00.

Победитель по итогам двух матчей выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы — всего таких раундов четыре. Проигравшая команда вылетит во второй квалификационный раунд Лиги конференций. "Фокус" проведет текстовую трансляцию первого матча украинской команды в еврокубках в этом году.

Где и когда состоится матч "Динамо"

Игра начнётся 9 июля в 20:00. "Динамо" является номинальным хозяином матча, однако сам матч проходит на стадионе "Арена Люблин" в польском городе Люблин.

Где смотреть матч "Динамо"

Матч киевского "Динамо" в первом раунде квалификации Лиги Европы будет транслировать канал "2+2". Также трансляция матча будет доступна на "Киевстар ТВ".

Что известно о составе "Динамо"

"Динамо" опубликовало свой состав на отборочный турнир Лиги Европы.

Відео дня

Список А

Вратари:

Руслан Нещерет (№ 35)

Илья Ольховый (№ 43)

Защитники:

Константин Вивчаренко (№ 2)

Александр Тимчик (№ 18)

Алексей Гусев (№ 20)

Кристиан Биловар (№40)

Владислав Дубинчак (№ 44)

Алиу Тиаре (№66)

Томаш Кендзера (№ 94)

Полузащитники:

Владимир Бражко (№ 6)

Александр Пихаленок (№8)

Назар Волошин (№9)

Владислав Кабаев (№ 22)

Николай Шапаренко (№10)

Валентин Рубчинский (№15)

Виталий Буяльский (№29)

Джастин Лонвейк (№21)

Навин Малыш (№ 23)

Шола Огундана (№16)

Николай Михайленко (№91)

Андрей Ярмоленко (№7)

Нападающие:

Эдуардо Герреро (№ 39)

Пьер Мунгенге (№ 99)

Список Б

Вратарь:

Вячеслав Суркис (№ 71)

Защитники:

Денис Дикий (№ 90)

Максим Коробов (№13)

Тарас Михавко (№32)

Владислав Захарченко (№ 34)

Полузащитники:

Павел Люсин (№ 14)

Кирилл Осипенко (№19)

Богдан Редушко (№70)

Роман Саленко (№ 17)

Нападающие:

Владислав Герич (№ 87)

Матвей Пономаренко (№ 11)

Всего в заявке 34 футболиста: 23 по списку А, ещё 11 — по списку Б. В список Б включаются игроки, родившиеся после 1 января 2005 года и проведшие в составе клуба не менее двух лет. Преимущественно туда попадают молодые воспитанники клуба или игроки, присоединившиеся к команде в юном возрасте. В то же время это не означает, что эти игроки являются резервистами — Матвей Пономаренко является одной из звезд киевлян.

В составе "Динамо" произошла серьезная потеря

В заявку "Динамо" не вошел центральный защитник Денис Попов. По данным журналистов "ТаТоТаке", его отсутствие связано с травмой, полученной во время сборов.

Накануне 27-летнему защитнику провели операцию на колене в Киеве. Игрок чувствует себя хорошо. По предварительным прогнозам врачей, центральный защитник киевлян сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.

Что известно о сопернике "Динамо"

Клуб был основан ещё в 1919 году, однако за более чем 100-летнюю историю "Университатя" ни разу не завоевывала чемпионский титул. Это пятое участие клуба в еврокубках в истории — до этого они выиграли всего 3 международных матча за всю свою историю.

В прошлом сезоне "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии, отстав на 4 очка от другой "Университати" из Крайовы.

Главным тренером команды является итальянец Криштиану Бергоди.

Каковы шансы "Динамо" на победу?

Букмекеры считают киевлян фаворитами на победу в матче — шансы на их победу оцениваются примерно в 1,35. Коэффициенты на победу гостей оцениваются от 7,5 до 8,5, а на ничью — примерно с коэффициентом 5—6.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.