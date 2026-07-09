"Динамо" — "Университатя": трансляция матча Лиги Европы
9 июля киевское "Динамо" сыграет первый матч первого раунда квалификации против румынского "Университати" из города Клуж. Игра начнется в 20:00.
Победитель по итогам двух матчей выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы — всего таких раундов четыре. Проигравшая команда вылетит во второй квалификационный раунд Лиги конференций. "Фокус" проведет текстовую трансляцию первого матча украинской команды в еврокубках в этом году.
Где и когда состоится матч "Динамо"
Игра начнётся 9 июля в 20:00. "Динамо" является номинальным хозяином матча, однако сам матч проходит на стадионе "Арена Люблин" в польском городе Люблин.
Где смотреть матч "Динамо"
Матч киевского "Динамо" в первом раунде квалификации Лиги Европы будет транслировать канал "2+2". Также трансляция матча будет доступна на "Киевстар ТВ".
Что известно о составе "Динамо"
"Динамо" опубликовало свой состав на отборочный турнир Лиги Европы.
Список А
Вратари:
- Руслан Нещерет (№ 35)
- Илья Ольховый (№ 43)
Защитники:
- Константин Вивчаренко (№ 2)
- Александр Тимчик (№ 18)
- Алексей Гусев (№ 20)
- Кристиан Биловар (№40)
- Владислав Дубинчак (№ 44)
- Алиу Тиаре (№66)
- Томаш Кендзера (№ 94)
Полузащитники:
- Владимир Бражко (№ 6)
- Александр Пихаленок (№8)
- Назар Волошин (№9)
- Владислав Кабаев (№ 22)
- Николай Шапаренко (№10)
- Валентин Рубчинский (№15)
- Виталий Буяльский (№29)
- Джастин Лонвейк (№21)
- Навин Малыш (№ 23)
- Шола Огундана (№16)
- Николай Михайленко (№91)
- Андрей Ярмоленко (№7)
Нападающие:
- Эдуардо Герреро (№ 39)
- Пьер Мунгенге (№ 99)
Список Б
Вратарь:
- Вячеслав Суркис (№ 71)
Защитники:
- Денис Дикий (№ 90)
- Максим Коробов (№13)
- Тарас Михавко (№32)
- Владислав Захарченко (№ 34)
Полузащитники:
- Павел Люсин (№ 14)
- Кирилл Осипенко (№19)
- Богдан Редушко (№70)
- Роман Саленко (№ 17)
Нападающие:
- Владислав Герич (№ 87)
- Матвей Пономаренко (№ 11)
Всего в заявке 34 футболиста: 23 по списку А, ещё 11 — по списку Б. В список Б включаются игроки, родившиеся после 1 января 2005 года и проведшие в составе клуба не менее двух лет. Преимущественно туда попадают молодые воспитанники клуба или игроки, присоединившиеся к команде в юном возрасте. В то же время это не означает, что эти игроки являются резервистами — Матвей Пономаренко является одной из звезд киевлян.
В составе "Динамо" произошла серьезная потеря
В заявку "Динамо" не вошел центральный защитник Денис Попов. По данным журналистов "ТаТоТаке", его отсутствие связано с травмой, полученной во время сборов.
Накануне 27-летнему защитнику провели операцию на колене в Киеве. Игрок чувствует себя хорошо. По предварительным прогнозам врачей, центральный защитник киевлян сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.
Что известно о сопернике "Динамо"
Клуб был основан ещё в 1919 году, однако за более чем 100-летнюю историю "Университатя" ни разу не завоевывала чемпионский титул. Это пятое участие клуба в еврокубках в истории — до этого они выиграли всего 3 международных матча за всю свою историю.
В прошлом сезоне "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии, отстав на 4 очка от другой "Университати" из Крайовы.
Главным тренером команды является итальянец Криштиану Бергоди.
Каковы шансы "Динамо" на победу?
Букмекеры считают киевлян фаворитами на победу в матче — шансы на их победу оцениваются примерно в 1,35. Коэффициенты на победу гостей оцениваются от 7,5 до 8,5, а на ничью — примерно с коэффициентом 5—6.
Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.
"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.
Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.
Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.