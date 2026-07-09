Динамо-Університатя: трансляція матчу Ліги Європи

9 липня київське "Динамо" проведе перший матч першого раунду кваліфікації проти румунської "Університаті" з міста Клуж. Гра розпочнеться о 20:00.

Переможець за підсумками двох матчів відправиться до другого раунду кваліфікації до Ліги Європи — загалом таких раундів чотири. Команда, що програє, вилетить до другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Фокус проведе текстову трансляцію першого матчу української команди в єврокубках цьогоріч.

Де і коли пройде матч Динамо

Гра розпочнеться 9 липня о 20:00. "Динамо" є номінальним господарем матчу, однак сам матч проходить на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.

Де дивитися матч Динамо

Гру київського "Динамо" у першому раунді кваліфікації до Ліги Європи буде транслювати канал "2+2". Також трансляція матчу буде доступна на "Київстар ТБ".

Відео дня

Що відомо про склад Динамо

"Динамо" опублікувало свою заявку на кваліфікацію до Ліги Європи.

Список А

Воротарі:

Руслан Нещерет (№35)

Ілля Ольховий (№43)

Захисники:

Костянтин Вівчаренко (№2)

Олександр Тимчик (№18)

Олексій Гусєв (№20)

Крістіан Біловар (№40)

Владислав Дубінчак (№44)

Аліу Тіаре (№66)

Томаш Кендзьора (№94)

Півзахисники:

Володимир Бражко (№6)

Олександр Піхальонок (№8)

Назар Волошин (№9)

Владислав Кабаєв (№22)

Микола Шапаренко (№10)

Валентин Рубчинський (№15)

Віталій Буяльський (№29)

Джастін Лонвейк (№21)

Навін Малиш (№23)

Шола Огундана (№16)

Микола Михайленко (№91)

Андрій Ярмоленко (№7)

Нападники:

Едуардо Герреро (№39)

П'єр Мунгенге (№99)

Список Б

Воротар:

Вячеслав Суркіс (№71)

Захисники:

Денис Дикий (№90)

Максим Коробов (№13)

Тарас Михавко (№32)

Владислав Захарченко (№34)

Півзахисники:

Павло Люсін (№14)

Кирило Осипенко (№19)

Богдан Редушко (№70)

Роман Саленко (№17)

Нападники:

Владислав Герич (№87)

Матвій Пономаренко (№11)

Загалом у заявці 34 футболісти: 23 за списком А, ще 11 — за списком Б. До списку Б включаться гравці, що народжені після 1 січня 2005 року, та які провели у складі клубу щонайменше два роки. Переважно туди потрапляють молоді вихованці клубу або гравці, що приєдналися до складу в юному віці. Водночас це не означає, що ці гравці є резервістами — Матвій Пономаренко є однією з зірок киян.

У складі Динамо є серйозна втрата

У заявку "Динамо" не потрапив центральний захисник Денис Попов. За даними журналістів "ТаТоТаке", відсутність його пов'язана з пошкодженням, отриманим під час зборів.

Напередодні 27-річному захиснику було зроблено операцію на коліні в Києві. Гравець почуває себе добре. За попередніми прогнозами лікарів, центрбек киян зможе повернутися до повноцінних тренувань не раніше жовтня.

Що відомо про суперника Динамо

Клуб було засновано ще в 1919 році, однак за понад 100-річну історію "Університатя" жодного разу не виграла чемпіонський титул. Це п'ята участь клубу в єврокубках в історії — до цього вони виграли лише 3 міжнародні матчі у своїй історії.

У минулому сезоні "Університатя" фінішувала другою у чемпіонаті Румунії, відставши на 4 очки від іншої "Університаті" з Крайової.

Головним тренером команди є італієць Крістіано Бергоді.

Які шанси має Динамо на перемогу

Букмекери вважають киян фаворитом на перемогу в матчі — шанси на їхню перемогу оцінюються приблизно в 1.35. Коефіцієнти на перемогу гостей оцінюються від 7.5 до 8.5, а на нічию — приблизно з коефіцієнтом 5—6.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Фокус докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.