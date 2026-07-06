Скандал із скасуванням червоної картки гравцеві збірної США: УЄФА вимагає від ФІФА пояснень

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Європейський керівний орган з футболу УЄФА різко засудив рішення ФІФА дозволити американському нападнику Фоларіну Балогуну зіграти проти Бельгії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, назвавши це рішення "безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим", повідомляє CNN.

Балогун отримав червону картку, але її скасували після дзвінка Трампа

Бельгія звернулася до ФІФА з проханням поновити дискваліфікацію Балогуна, який мав пропустити матч у вівторок, 7 червня, після того, як отримав пряму червону картку під час перемоги США над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2:0 у 1/32 фіналу.

Однак у цій абсурдній ситуації дискваліфікацію Балогуна було призупинено, що дозволило йому продовжити гру після того, як президент США Дональд Трамп зателефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно.

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Це рішення зазнало різкої критики з боку багатьох авторитетних діячів у світі спорту, які прямо назвали це знущанням над чесністю змагань та наданням США несправедливої переваги.

ФІФА призначила арбітра з Апеляційного комітету для розгляду справи Бельгії, але це гонка з часом.

"Вчорашнє рішення про призупинення на річний випробувальний термін дії автоматичної дискваліфікації на один матч після червоної картки, виданої гравцеві Фоларіну Балогуну, перейшло всі межі", — йдеться в заяві УЄФА.

У Союзі європейських футбольних асоціацій зазначили, що футбол, як і будь-який інший вид спорту, ґрунтується на правилах, які є основою чесної, прозорої та справедливої конкуренції, і визнали, що іноді правила допускають різні тлумачення, але не в цьому випадку.

"Коли впевненість у дотриманні правил більше не гарантується їхніми охоронцями, під загрозою опиняється цілісність гри та підривається довіра до змагань. Аналогічно, таке рішення створює прецедент у поточному турнірі, де подібні ситуації тепер вимагатимуть однакового підходу, що завдасть шкоди змаганням… Ми висловлюємо своє здивування з приводу такого безпрецедентного, незрозумілого та невиправданого рішення", — заявили в УЄФА.

А правозахисна організація FairSquare заявила: "Правила були явно порушені таким чином, що це вигідно політичним інтересам президента США".

Скандал на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року — як скасували червону картку Фоларіну Балогуну

ФІФА призупинила дискваліфікацію Балогуна на один рік на "випробувальний" термін, скасувавши її, якщо він не вчинить іншого правопорушення "аналогічного характеру та тяжкості".

Скасування червоної картки спричинило грандіозний скандал

Дисциплінарний комітет ФІФА застосував статтю 27 свого кодексу, яка дозволяє повністю або частково призупинити дію дисциплінарного покарання на випробувальний термін. Червона картка залишається в силі, і якщо Балогун скоїть ще одне порушення, призупинення дії дисциплінарного покарання буде відновлено, а також можуть бути застосовані нові санкції.

Однак, згідно зі статтею 66.4, червона картка тягне за собою автоматичне відсторонення команди від участі в наступному матчі.

В історії чемпіонатів світу було 189 червоних карток, і Балогун став би лише другим гравцем, якому не довелося б відбувати негайну дискваліфікацію. Іншим був легендарний бразильський футболіст Гаррінча у 1962 році, якого вилучили у півфіналі, але який зіграв у фіналі проти Чилі.

Після того, як ФІФА скасувала дискваліфікацію Балогуна, президент США Дональд Трамп, якому Інфантіно минулого року вручив першу премію миру ФІФА, написав у Truth Social: "Дякую ФІФА за те, що вона вчинила правильно і виправила велику несправедливість! Президент Дональд Дж. Трамп".

Бельгійська футбольна асоціація заявила, що "вражена" цим рішенням і розглядатиме всі варіанти, щоб "захистити принципи чесної гри". Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія сказав: "Я не знав, що на чемпіонаті світу 5 липня тепер збігається з 1 квітня — Днем дурнів. Ми захищаємо футбол і його етику".

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер заявив: "Червоні картки не скасовуються політичними телефонними дзвінками. Вони скасовуються правилами, доказами та незалежними органами".

"Якщо президент США втрутиться у справи ФІФА — неминуче постане питання: „Куди ви йдете, ФІФА? Футбол ніколи не повинен перетворюватися на майданчик для політичної влади“, — заявив Блаттер. Сам Джанні Інфантіно коментарів не надавав.

Нагадаємо, що "Фокус" докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Ми розповідали, що в грудні 2025 року Джанні Інфантіно вручив "Премію миру" ФІФА президенту Дональду Трампу. Ця нагорода була заснована минулого року, і Трамп став її першим лауреатом. Багато хто сприйняв цю нагороду як "компенсацію" Трампу за Нобелівську премію миру, яку йому не присудили.